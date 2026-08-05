La Bonoloto tocó en este municipio de Canarias

La Bonoloto ha dejado un premio de 48.209,92 euros en Tenerife. Uno de los tres boletos acertantes de segunda categoría del sorteo celebrado este miércoles, 5 de agosto de 2026, fue validado en Santo Domingo.

La apuesta premiada se selló en el punto de venta situado en la avenida 8 de Agosto, número 27, con código postal 38440, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Cinco números y el complementario dieron el premio

El boleto acertó cinco de los seis números de la combinación ganadora y también el complementario, lo que le permitió entrar en la segunda categoría. La combinación del sorteo estuvo formada por los números: 2, 11, 15, 28, 37 y 40.

El número complementario fue el 16 y el reintegro correspondió al 5. Además del boleto validado en Tenerife, los otros dos premios de segunda categoría se vendieron en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, y Coslada, en Madrid.

Más de 48.000 euros para cada acertante

Los tres ganadores de segunda categoría recibirán 48.209,92 euros cada uno.

El sorteo también dejó 78 acertantes de tercera categoría, premiados con 927,11 euros; 4.114 de cuarta, con 26,37 euros; y 77.667 de quinta, con cuatro euros.

El reintegro repartió 0,50 euros entre 459.658 apuestas.

No hubo acertantes de primera categoría, reservada para quienes logran los seis números de la combinación. Al quedar desierto el premio principal, la cantidad correspondiente se acumulará al bote del siguiente sorteo.

La recaudación de la jornada alcanzó los 2.297.370,50 euros, mientras que el total destinado a premios fue de 1.263.553,78 euros.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

Logo de la Bonoloto / La Provincia

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas

Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro). Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro).

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*

3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora

4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora

5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora

Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

Noticias relacionadas

Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.