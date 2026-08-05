El petróleo se abarata, la gasolina se encarece y llenar el depósito en Canarias cuesta hasta un 39% más que en enero

Desde hace tres semanas, el Gobierno de Canarias tiene la lupa puesta sobre 78 estaciones de servicio de las Islas. Quiere saber qué determina el acelerado crecimiento de los precios del combustible y por qué el ritmo del abaratamiento, cuando llega, es mucho menor.

En medio de esa labor fiscalizadora aparece un nuevo escenario a tener en cuenta. Desde el pasado sábado la intensidad de las ayudas del Gobierno de España al repostaje se han rebajado. Lógicamente, el precio de la gasolina y el gasóleo ha aumentado en la Península, y aunque la disminución de las subvenciones no afecta a Canarias, también los surtidores de las Islas registran se suman al rally alcista.

El panorama

La iniciativa del Ejecutivo de Fernando Clavijo surgió a partir de las quejas de los profesionales del transporte de la comunidad autónoma. Alertaron de que los productores corrieron a comprar petróleo caro en cuanto Trump y Netanyahu decidieron apretar el botón e inaugurar un nuevo periodo de inestabilidad económica. Según ese relato, en un escenario de galope desbocado del precio del barril Brent, tendrían ampliamente justificada una subida del precio final en las gasolineras.

Sin embargo, cuando la situación se normalizó, al menos en parte, y los precios se dieron la vuelta, el correspondiente abaratamiento nunca llegó. De tal modo que en el Archipiélago hoy es un 32,1% más caro que en enero llenar un depósito de 50 litros de gasóleo A, y la cuestión se torna más oscura -hasta el 39,8%- cuando se trata de gasóleo A+. Las gasolinas se encarecen menos pero tampoco escapan: un 24,1% más cara la sin plomo 95 y un 20,9% la sin plomo 98.

El presente

El mes pasado, los mercados de futuros volvieron a tensionarse, aunque no tanto como al inicio del conflicto, en los últimos días de febrero. Tampoco los precios finales (1,63 euros el litro de gasóleo A+ o 1,57 el de gasolina sin plomo 98) llegan a los que se alcanzaron tras la invasión de Ucrania por parte de Vladímir Putin en 2022. Sin embargo, el esquema sí se repite en lo esencial. El descenso de alrededor del 10% registrado por el barril de Brent no tiene ningún reflejo en el momento de acudir con el coche a una estación de servicio.

Más al contrario. El pasado sábado (1 de agosto) llegó el primer plazo de retirada de las ayudas dispuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez para atenuar el impacto de la inflación sobre los consumidores finales. De la subvención de 15 euros por litro se ha pasado a los actuales 10 céntimos, con lo que a la hora de llenar el tanque se pueden estar pagando dos euros más caro que hace una semana. Sin embargo, esa ayuda está referida al Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH), que no opera en Canarias.

Aprovechar el tirón

En virtud del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), el Archipiélago cuenta con su propio tributo autonómico en el ámbito del curdo: el Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo, que gestiona la Agencia Tributaria Canaria. Este no se ha tocado. La bonificación prevista por el Gobierno de las Islas es la aplicación del tipo cero del IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) a la hora de repostar.

Eso no se ha tocado. Es más, en su última reunión del mes de junio y a propuesta de la consejera de Hacienda, Matilde Asián, el Consejo de Gobierno de Canarias prorrogó hasta el 30 de septiembre dicha medida y también la devolución del 99% del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas. El Parlamento convalidó este decreto semanas después.

Las ayudas no han disminuido en Canarias, pero los precios crecen como también lo hacen en la Península

Sin embargo, también en el Archipiélago es más caro llenar el tanque que hace una semana, en torno a 1,5 euros más. No ha habido modificación de las ayudas que expliquen este encarecimiento, pero el hecho es que se ha producido. Hechos como estos son los que movieron a los transportistas, especialmente, a solicitar al Ejecutivo autonómico una vigilancia estrecha de la evolución de los precios en las gasolineras.

Este miércoles

Este miércoles, el barril de Brent ha confirmado su estabilización en el entorno de los 80 dólares, 20 por debajo de los casi 100 dólares en los que se movía hace apenas dos semanas. Más en concreto, cotizaba en 79,6 dólares por barril al cierre de la sesión de las bolsas europeas, mientras que el crudo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), que es el referente en Estados Unidos, rondaba los 75,4 dólares.

El precio del petróleo se reduce de manera clara, pero no lo hace el de la gasolina y el gasóleo que se sirve en los surtidores de las estaciones de servicio. Es la confimación de un estadio superior en la teoría del cohete y la pluma, que describe cómo el precio se dispara en cuanto lo hacen los hidrocarburos en origen, sin refinar, pero se mueve a una velocidad muy inferior, y hasta en sentido contrario como en este caso, cuando les tocaría volver a los niveles existentes antes del incremento de la tensión en el golfo Pérsico.