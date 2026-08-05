El Grupo Social ONCE alcanza los 4.470 trabajadores en Canarias y ya es el tercer mayor empleador de España

El Grupo Social ONCE cerró 2025 con un nuevo récord de empleo al alcanzar los 80.000 trabajadores en toda España, una cifra que lo consolida como el tercer mayor empleador del país. En Canarias, la organización cuenta ya con 4.470 profesionales, tras crear 230 nuevos puestos de trabajo durante el último ejercicio.

Además del crecimiento de la plantilla, la organización transformó en indefinidos 155 contratos de vendedores y vendedoras en el Archipiélago, dentro de una estrategia que apuesta por la estabilidad laboral y la inclusión de personas con discapacidad.

Más empleo y un modelo basado en la inclusión

Del total de trabajadores del Grupo Social ONCE, 47.000 son personas con discapacidad, lo que representa el 59 % de la plantilla, mientras que las 36.000 mujeres empleadas suponen el 45 % del conjunto de profesionales.

El delegado de la ONCE en Canarias, José Antonio López, y el presidente del Consejo Territorial, Abel Herrera, destacaron que este crecimiento refleja un modelo de empleo basado en la igualdad de oportunidades y la diversidad, construido "gracias a la confianza de la ciudadanía".

Con 47.000 personas con discapacidad sumadas al mercado laboral, 33.000 sin discapacidad y 36.000 mujeres en plantilla / LP/DLP

Más de 15 millones de euros para acción social en Canarias

Durante 2025, la ONCE destinó 15,27 millones de euros a inversión social en Canarias, una partida dirigida a programas de atención a personas con discapacidad, educación, accesibilidad, empleo e inclusión.

Entre las actuaciones desarrolladas destacan la atención a 138 nuevas personas afiliadas que perdieron la visión, el apoyo educativo a 239 estudiantes con discapacidad visual y la presencia de 38 perros guía en las Islas.

Crecen las ventas y la actividad empresarial

El crecimiento del empleo estuvo acompañado por una mejora de los resultados económicos del Grupo Social ONCE. Las ventas de las loterías sociales de la ONCE aumentaron un 3,4 %, mientras que Ilunion incrementó su facturación un 9,6 % durante el pasado ejercicio. Por su parte, Fundación ONCE elevó hasta 154,5 millones de euros los fondos destinados a proyectos de formación, empleo y accesibilidad para personas con discapacidad.

En Canarias, Ilunion cuenta con 26 centros de trabajo y una facturación de 97 millones de euros, manteniendo una fuerte presencia de trabajadores con discapacidad en sectores como lavanderías industriales, centros de atención telefónica y establecimientos hoteleros.

Las ventas de loterías sociales y responsables de la ONCE mejoraron un 3,4% y la facturación de Ilunion un 9,6% / LP/DLP

Apuesta por la innovación y la formación

El Grupo Social ONCE también reforzó durante 2025 su apuesta por la formación continua y la innovación tecnológica. En conjunto, sus trabajadores recibieron 628.000 horas de formación, la mayor cifra registrada hasta la fecha, mientras que la organización continuó impulsando el desarrollo de herramientas tecnológicas accesibles y adaptadas a todas las personas.

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Para la organización, el objetivo es seguir demostrando que el crecimiento económico puede ir acompañado de inclusión social, empleo estable y accesibilidad, consolidando un modelo que sitúa a Canarias entre los territorios con mayor implantación del Grupo Social ONCE.