Igualdad refuerza el personal que atiende el servicio de Violencia de Género del 112

El servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112, financiado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI), reforzará su plantilla actual, integrada por ocho plazas de técnicas de atención a la mujer y una coordinadora, con la creación de ocho puestos nuevos, entre los que se contemplan seis nuevas plazas de técnicas de atención a tiempo completo, otra más para personal administrativo y otra como responsable de Unidad. El importe total que destinará el ICI para cubrir el mantenimiento de este servicio que se presta en las salas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, (Cecoes 112) será de 1.065.314,15 euros para el ejercicio presupuestario de 2026.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, justificó la necesidad del refuerzo del personal ante la grave incidencia de la violencia machista en el Archipiélago y el “excelente trabajo que realiza este servicio telefónico atendido por profesionales, expertas en la materia y que, además, al estar integrado en el Cecoes, se coordina con la máxima rapidez con las fuerzas de seguridad y emergencias en el caso de que sea preciso intervenir”.

“Es un equipo altamente cualificado que atiende cualquier violencia contra las mujeres las 24 horas del día y todos los días del año, pero, es evidente, que ante el mayor conocimiento de la violencia machista más mujeres se reconocen y llaman para ser atendidas por lo que ha sido necesario reforzar el personal actual con el fin de mantener la calidad de la atención", añadió Delgado.

Por su parte, la directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Padrón, recordó que este servicio está permitiendo atender las emergencias de las violencias contra las mujeres de manera eficaz, pero, sobre todo, que afloren muchas otras que hasta ahora estaban invisibilizadas. "Cualquier persona puede denunciar una violencia, o del entorno más cercano a la víctima, familiar, de amistades, vecindario, o que cualquiera que la presencie de manera accidental”, anotó.

Canarias, la tercera comunidad más afectada

De acuerdo a la última estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondiente al primer trimestre de 2026, la tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres en Canarias es del 23,4%, casi dos puntos más que en el mismo periodo del año pasado. Con este dato, Canarias es la tercera comunidad con la tasa más alta del país, por detrás de Baleares y Navarra.

Solo en el primer trimestre de 2026 se registraron 2.974 denuncias en los juzgados de violencia sobre la mujer de Canarias, un 5% más que el mismo período del pasado año. El número de víctimas fue de 2.482, lo que supuso un aumento de casi un 8%.

Casi 10.000 alertas en medio año

El servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112, atendió en el primer semestre del año 9.693 llamadas por violencias machistas, un 13% más que en el mismo periodo de 2025 en el que se recibieron 8.568 alertas. Solo en el mes de junio se registraron 1.711 llamadas de las que 60 mujeres reconocieron tener alguna discapacidad.

Del total de llamadas recibidas entre enero y junio, el 59% (5.717), fueron de emergencia, es decir, la situación suponía un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre y precisaba la activación de personal de seguridad, sanitario, o de los Dispositivos de Emergencia insulares.

Los dispositivos para mujeres agredidas de las Islas (DEMA) se activaron en 1.117 ocasiones y 219 mujeres con sus 92 hijas e hijos fueron acogidas de emergencia para protegerse de su maltratador. De forma paralela, se movilizaron 5.516 recursos policiales y 477 sanitarios.

El Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (Samvv) prestado a través del Teléfono Único de Emergencias 112 en Canarias es un recurso especializado de atención telefónica inmediata que se integra en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes).

Consiste en un servicio de atención telefónica ante situaciones de urgencia y emergencia, con cobertura en todo el territorio de la comunidad autónoma y con atención las 24 horas del día, los 365 días del año, para dar respuesta a la demanda de la ciudadanía en materia de atención a la mujer víctima de violencia, al objeto de proporcionar información específica y asistencia primaria en situaciones de violencia de género.

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El ICI impulsa además una red de recursos por todo el Archipiélago y en convenio con los cabildos para informar, prevenir y atender a las víctimas de violencias de género a la que el pasado año se sumaron los cinco nuevos centros de crisis 24 horas para atender a las mujeres víctimas de violencias sexuales.