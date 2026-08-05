Makro supera los 42 millones en compras a proveedores canarios

Makro destinó más de 42 millones de euros a compras de productos de Canarias durante el ejercicio fiscal 2024-2025. La empresa trabajó con 101 proveedores del archipiélago y superó el volumen económico del ejercicio anterior, según los datos difundidos por la compañía.

Las compras se concentraron en tres áreas: productos ultrafrescos, alimentación seca y fresca, y vinos. La primera categoría absorbió la mayor parte de la inversión y representó el 70% del total.

Los ultrafrescos concentran 29,5 millones

Makro compró productos ultrafrescos por 29,5 millones de euros a 20 proveedores locales. Esta partida incluyó productos dirigidos al canal hostelero y concentró siete de cada diez euros que la empresa destinó a suministradores de las islas.

El director regional de Makro Canarias, José Manuel Ramos, vinculó esta política de compras con las necesidades de los establecimientos del archipiélago. "Trabajar con proveedores locales es parte de nuestra manera de entender el negocio en Canarias", señaló.

Alimentación canaria para el canal hostelero

En la categoría de alimentación seca y fresca, la compañía trabajó con 59 proveedores canarios y compró mercancía por más de 10,5 millones de euros. Esta cantidad representó alrededor del 25% de las adquisiciones locales durante el ejercicio.

El surtido incluyó productos como quesos canarios, gofio, vinagres macho y mojos. Ramos afirmó que la colaboración local permite "dar una respuesta más ajustada a lo que necesitan los hosteleros de las islas".

Dos millones de euros en vinos de las islas Canarias

La categoría de vinos canarios sumó compras por dos millones de euros a 22 proveedores. Este importe representó aproximadamente el 5% del total destinado a empresas del archipiélago.

La distribución por categorías situó a los ultrafrescos como principal partida, seguida de la alimentación seca y fresca y, en tercer lugar, los vinos. La empresa no detalló la evolución individual de cada proveedor ni el volumen adquirido en cada isla.

El 90% de las compras de Makro es a proveedores nacionales

En el conjunto de España, el 90% de las compras de Makro procedió de proveedores nacionales. Más de la mitad de esas operaciones correspondió a pequeñas y medianas empresas, según la información facilitada por la compañía.

La empresa encuadra la relación con los proveedores canarios dentro de esta política de compras. "Ejercemos como una plataforma de crecimiento para nuestros proveedores, ayudándoles a llegar a la hostelería de la forma más eficiente posible", indicó José Manuel Ramos.

Tres centros mayoristas en Canarias

Makro opera en Canarias con tres centros de venta mayorista en Telde, Adeje y La Laguna. También cuenta con un centro de distribución en La Laguna, que abrió hace menos de un año y constituye la primera instalación de este tipo de la empresa en el archipiélago.

El centro dispone de capacidad para gestionar hasta 900 pedidos diarios dirigidos a negocios hosteleros. La compañía no especificó en su comunicación el volumen medio de pedidos que atiende cada jornada.

Más de 17.000 clientes hosteleros

Makro presta servicio a más de 17.000 clientes del sector hostelero en las islas y emplea a unas 300 personas. Su actividad se dirige a bares, restaurantes y otros negocios profesionales mediante venta en centros físicos y distribución de pedidos.

Los datos reflejan el peso del producto local en el abastecimiento de la compañía en Canarias. Las compras a 101 proveedores también conectan la actividad mayorista con sectores como la agricultura, la ganadería, la industria alimentaria y la producción vitivinícola del archipiélago.