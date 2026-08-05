Multa de 200 euros por llevar esta luz encendida en el coche y afectar a la conducción: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los vehícuslo canarios

Hay gesto al volante que pueden parecer inofensivo, pero que realizarlos puede poner en peligro tanto la seguridad vial propia como la del resto de usuarios. La Dirección General de Tráfico (DGT) insiste en la importancia de mantener la atención en la carretera y evitar prácticas que puedan suponer un riesgo.

Una práctica habitual que realizan muchos pasajeros es encender la luz interior del vehículo, un gesto que puede afectar a la capacidad de reacción y a la percepción de lo que ocurre en la carretera.

Aunque el Reglamento General de Circulación no prohíbe expresamente llevar encendida la luz de cortesía, su uso puede convertirse en una infracción si los agentes consideran que afecta a la conducción o supone un riesgo para la seguridad vial.

La luz interior puede afectar en la viabilidad del conductor

El artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación recoge que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía".

La luz de cortesía está diseñada para iluminar el interior del vehículo cuando los ocupantes necesitan ver dentro del habitáculo. Sin embargo, durante la conducción nocturna puede provocar reflejos en los cristales o dificultar la visión del conductor en la oscuridad.

Además, si la intensidad de la luz llega a molestar o deslumbrar, puede afectar a la capacidad de reacción y a la percepción de lo que ocurre en la carretera.

Las multas que pueden recibir los conductores

La sanción no se produce simplemente por tener encendida la luz interior, sino por un uso incorrecto del sistema de iluminación del vehículo cuando los agentes consideran que puede comprometer la seguridad vial.

Las multas oscilan entre 80 y 200 euros, dependiendo de las circunstancias y de la valoración del agente de tráfico.

Cuándo es recomendable utilizarla

La luz interior debe utilizarse principalmente cuando el vehículo está estacionado o en situaciones puntuales de necesidad. Es decir, en el caos de que un pasajero no encuentre un objeto o vayan realizando un viaje con niños pequeños y necesiten observar algo. No es aconsejable mantenerla encendida durante largos trayectos nocturnos porque influyen en la visibilidad del conductor.

La DGT lo deja claro y es que cualquier elemento del vehículo que pueda afectar a la atención o visibilidad del conductor debe utilizarse con precaución para evitar riesgos innecesarios y posibles sanciones