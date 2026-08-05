La ONCE cierra 2025 con 4.470 trabajadores en Canarias y como el tercer mayor empleador de España

El Grupo Social ONCE cerró el ejercicio correspondiente al año 2025 con 4.470 trabajadores en Canarias y 80.000 en toda España, cifras que le sitúan como el tercer mayor empleador de todo el territorio nacional. La entidad ha incluido en el mercado laboral a 47.000 personas con discapacidad, lo que representa el 59% del total de la plantilla y le sitúa como el líder en la materia, y otras 33.000 sin discapacidad. Además, incorpora a 36.000 mujeres, el 45% del total, en pos de su apuesta por un modelo de inclusión global. A nivel financiero, la entidad destinó más de 262 millones de euros a iniciativas de inversión social durante el año pasado.

En dicho periodo, el Grupo Social ONCE, que se encuentra inmerso en un proceso de rejuvenecimiento de la plantilla, sumó 2.642 nuevos puestos de trabajo con un ritmo de crecimiento del empleo del 3,4%. Según datos del INE, la media estatal se sitúa en el 2,7%, factor que indica un ascenso superior a la media estatal. En el caso del Archipiélago, se crearon 230 empleos y 155 vendedores de la organización cambiaron su condición contractual a la de indefinido. Este aumento de los puestos de trabajo va de la mano de la mejora en los ingresos que ha experimentado la entidad en sus tres áreas durante el pasado curso.

Ingresos récord

ONCE incrementó un 3,4% las ventas de sus loterías hasta alcanzar los 2.927 millones de euros; la facturación de Ilunion (el brazo del grupo en el ámbito empresarial) alcanzó los 1.443 millones de euros, lo que significa un crecimiento del 9,6%, y Fundación ONCE captó fondos hasta alcanzar los 154,5 millones de euros, los cuales se destinaron íntegramente a proyectos destinados al sector de la discapacidad. En Canarias, Ilunion cuenta con una inversión por parte de la entidad superior a los 7 millones y una cifra de negocio de 97 millones de euros, generados a través de los 26 centros de trabajo con los que cuenta en el Archipiélago. Por su parte, la Fundación ONCE colaboró con 19 organizaciones de personas con discapacidad en proyectos de formación, empleo y accesibilidad.

La inversión social del grupo orientada a impulsar la educación, accesibilidad, empleo e inclusión real de las personas con discapacidad ha dado cobertura a las 72.443 personas ciegas afiliadas a la ONCE y ha orientado a 3.131 personas que han perdido recientemente su visión, 138 en Canarias. De igual manera, apoyó a 7.250 estudiantes con discapacidad visual, 239 de las Islas, desde el inicio de su proceso educativo hasta la universidad, y ha entregado 108 nuevos perros guía a aquellos que lo requieren, 38 en el Archipiélago. En medio de la situación migratoria actual, se ha dado cobertura a 186 personas extranjeras adultas residentes en España con graves problemas de visión y a 721 niños migrantes con esas mismas condiciones, de más de 70 nacionalidades distintas.

Al respecto de los ingresos derivados de la lotería, desde el Grupo Social ONCE remarcan que por cada 100 euros ingresados, 56,8 vuelven a los ciudadanos en forma de premios; 22,3 se destinan a salarios de los más de 21.300 vendedores de la entidad; 9,8 se destinan a cubrir los gastos relativos a la gestión; 2,2 a primas de participación de trabajadores e inversión en programas especiales y, finalmente, el resto se retorna íntegro en acción social, o lo que es lo mismo, 8,9 euros de cada 100 van directos a inversión en personas con discapacidad.

Aplicaciones móviles inclusivas

Uno de estos proyectos de inclusión es el desarrollo de aplicaciones móviles orientadas a las personas con problemas de visión. Durante la presentación del Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE, del que se han extraído todos estos datos y que tuvo lugar este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria, se presentó la aplicación Entreno por parte de Manuel Morillo, instructor de tiflotecnología y braile, y Beatriz González, una usuaria de la aplicación.

Orientada al entrenamiento funcional de la mente, consiste en un recopilatorio de distintos tipos de juegos enfocados en funciones concretas: uno para identificar distintos sonidos, otro para entrenar la mente mediante cálculos matemáticos y otro para diferenciar la lateralidad entre izquierda y derecha, utilizando un juego de memoria consistente en agrupar palabras con su antónimo. La entidad cuenta con otro tipo de aplicaciones en esta línea, como Gestor ONCE de libros digitales, una biblioteca que contiene unos 500.000 ejemplares en formato braile y DAISY —similar a un audiolibro— y Apolo, dedicada exclusivamente a películas con audiodescripción.