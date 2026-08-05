El potencial de las carreteras canarias: una red capaz de generar energía limpia para cientos de miles de hogares

Las carreteras canarias empiezan a dejar de ser únicamente infraestructuras consumidoras de energía para convertirse en un posible espacio de generación renovable. El Gobierno de Canarias ha iniciado este cambio de enfoque con la puesta en marcha de cuatro proyectos piloto de instalaciones fotovoltaicas en túneles del Archipiélago, una primera experiencia con la que busca comprobar hasta qué punto las propias infraestructuras viarias pueden contribuir a producir la energía que necesitan. La iniciativa permitirá reducir el consumo eléctrico de estas instalaciones, disminuir su coste de funcionamiento y avanzar hacia un modelo en el que las carreteras no solo demanden energía, sino que también puedan generarla.

El punto de partida ha sido un diagnóstico energético de la red viaria elaborado por la Consejería de Obras Públicas y la Consejería de Transición Ecológica y Energía, junto al Instituto Tecnológico de Canarias, con el objetivo de conocer los consumos actuales y localizar superficies donde implantar sistemas renovables sin ocupar nuevo territorio. El estudio ha identificado espacios vinculados a las propias infraestructuras, como zonas próximas a túneles, márgenes de carreteras, barreras acústicas o paredes verticales, como posibles puntos para la instalación de paneles solares.

De ese análisis han surgido los primeros proyectos piloto, desarrollados en los túneles de Pino Seco (Gran Canaria), El Bicho (Tenerife), La Cumbre (La Palma) y el enlace de Butihondo (Fuerteventura). En conjunto, estas actuaciones suman 1.038 paneles solares capaces de cubrir entre el 43% y el 67% de la demanda energética de estas infraestructuras, aunque la planificación del Gobierno autonómico plantea ir más allá de estos primeros emplazamientos.

“Vemos que simplemente con los espacios identificados alrededor de los contadores existentes ya teníamos un excedente”, explica Rosana Melián, directora general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias. Señala que el potencial aumentaría si se incorporaran otras superficies disponibles de la red viaria, como las medianas de las carreteras. En ese escenario, estima que Canarias podría alcanzar entre 300 y 400 megavatios de capacidad, una cifra que supondría “casi un 40% de lo que hay actualmente instalado en Canarias”.

Por el momento, durante las horas solares, las instalaciones podrán cubrir prácticamente la totalidad del consumo de los túneles, aunque su funcionamiento nocturno hace necesario incorporar baterías en el futuro para aprovechar esa energía fuera de las horas de producción. “No hemos puesto instalaciones de almacenamiento porque son proyectos pilotos, simplemente nos hemos centrado en poner la fotovoltaica”, explica Melián.

Cuatro túneles como primera prueba

Los proyectos han supuesto una inversión conjunta de más de 1,14 millones de euros procedentes de fondos Next Generation. La mayor instalación corresponde al túnel de La Cumbre, en La Palma, con 396 paneles solares capaces de generar 408.100 kilovatio-hora al año, lo que permitirá cubrir el 67% de su consumo energético y evitar la emisión de 402 toneladas de CO₂ en dos décadas. Le sigue El Bicho, en Tenerife, con 306 paneles y una cobertura del 52% de la demanda, mientras que Pino Seco, en Gran Canaria, contará con 234 paneles que abastecerán el 62% de la energía que consume. Por su parte, el enlace de Butihondo, en Fuerteventura, dispondrá de 102 paneles solares, suficientes para cubrir el 43% de sus necesidades energéticas.

La elección de estos emplazamientos se realizó junto a los cabildos, responsables del mantenimiento y conservación de estas carreteras, teniendo en cuenta factores como la accesibilidad y la gestión posterior de las instalaciones. “No estamos utilizando para la implantación de estas fotovoltaicas territorio nuevo, es el territorio que ya tenemos disponible”, explica Melián.

Por otro lado, esta hoja de ruta hacia la sostenibilidad ya empieza a trasladarse a otras actuaciones más allá de los mencionados proyectos piloto. El túnel de Erjos (Tenerife), por ejemplo, ya cuenta una instalación fotovoltaica en el proyecto modificado, o el futuro túnel Aeropuerto-Pozo Negro (Fuerteventura) ya contempla esta solución desde su licitación. Además, el túnel de Los Roquillos, en El Hierro, incorporará también una instalación renovable dentro del proyecto que se está redactando, mientras que otras actuaciones avanzan mediante medidas de eficiencia energética, como el cambio a iluminación LED en infraestructuras ya existentes.

Un cambio de modelo en la obra pública

La incorporación de instalaciones fotovoltaicas en las carreteras canarias supone, según la directora general de Infraestructura Viaria, un cambio de enfoque en la forma de proyectar las infraestructuras. Melián afirma que la tecnología solar ya es una solución madura, pero que el reto ha estado en trasladar este tipo de medidas al ámbito de la obra pública. “Siempre hemos pensado en el hormigón, en el asfalto y tal, y nadie se había planteado colocar fotovoltaica para lograr la autosuficiencia”, señala.

Considera que estas actuaciones sitúan a Canarias a la vanguardia en este ámbito y que abren una nueva línea de trabajo para futuras obras. “No podemos seguir avanzando en las infraestructuras que hacemos sin pensar en que sean infraestructuras sostenibles, que estén integradas con el paisaje y minimizar su impacto”, afirma.

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Por ello, la intención de la Dirección General de Infraestructura Viaria es que las medidas de eficiencia energética y generación renovable se incorporen desde la fase inicial de diseño de los proyectos, siempre que las características de cada actuación lo permitan. “A la hora de diseñar el proyecto ya se tengan en cuenta este tipo de medidas”, apunta, con el objetivo de que la sostenibilidad deje de ser un elemento añadido y forme parte de la planificación habitual de las carreteras canarias.