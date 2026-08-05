El PP critica el dispositivo de seguridad de Pedro Sánchez en Lanzarote y lo compara con la gestión de la crisis migratoria

El Partido Popular (PP) ha criticado el dispositivo de seguridad organizado con motivo de las vacaciones del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la residencia oficial de La Mareta, en Costa Teguise (Lanzarote).

El presidente del PP de Gran Canaria y diputado nacional, Carlos Sánchez, considera que el despliegue de medios evidencia, a su juicio, un contraste entre los recursos destinados a la protección del jefe del Ejecutivo y los que, según sostiene, se destinan al control de las fronteras españolas, en referencia a la crisis migratoria en Ceuta.

Las declaraciones se recogen en el comunicado difundido este miércoles por la formación política, en el que el también portavoz adjunto de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados cuestiona la dimensión del operativo establecido durante las vacaciones del presidente en la isla.

El PP señala el perímetro marítimo y el despliegue de medios

Según expone el PP, el dispositivo de seguridad incluye un perímetro marítimo restringido de aproximadamente 670.000 metros cuadrados, además de la presencia de patrulleras, controles terrestres y un importante operativo policial en el entorno de La Mareta, residencia que pertenece al patrimonio del Estado y que habitualmente utilizan distintas autoridades durante sus estancias oficiales o privadas en Canarias.

Carlos Sánchez afirma que el Gobierno demuestra disponer de recursos suficientes cuando se trata de garantizar la seguridad del presidente, mientras considera que esos mismos medios no se destinan con la misma intensidad al refuerzo de los dispositivos de vigilancia y control en la denominada frontera sur de Europa.

En este sentido, sostiene que el establecimiento de una zona de exclusión marítima de estas dimensiones también tiene consecuencias para la navegación y las actividades náuticas que se desarrollan en el litoral de Lanzarote durante la temporada estival.

Críticas por la gestión de la presión migratoria

Carlos Sánchez asegura que Canarias continúa soportando una elevada presión migratoria y reprocha al Ejecutivo central no haber incrementado suficientemente los recursos materiales y humanos destinados a afrontar esta realidad.

El dirigente popular sostiene que el Gobierno debería reforzar de forma estable los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los medios de vigilancia y control fronterizo, especialmente teniendo en cuenta que el archipiélago constituye una de las principales fronteras exteriores de España y de la Unión Europea.

Asimismo, considera que el amplio despliegue de seguridad durante las vacaciones del presidente contrasta con las demandas planteadas desde Canarias para mejorar los recursos destinados a la gestión migratoria.

Referencia a Arguineguín y a los recursos de acogida en Gran Canaria

Durante su valoración, el presidente insular del PP recordó episodios relacionados con la crisis migratoria vivida en Canarias en los últimos años.

En concreto, mencionó el colapso registrado en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, durante los momentos de mayor llegada de embarcaciones a las islas, y aseguró que el presidente del Gobierno no visitó el archipiélago durante aquella situación.

También hizo referencia a la continuidad de varios recursos de acogida en Las Palmas de Gran Canaria, como el antiguo acuartelamiento Canarias 50, las instalaciones de El Lasso y el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, señalando que, a su juicio, reflejan que la presión migratoria continúa teniendo un impacto significativo en Canarias.

El PP reclama una mayor atención del Estado a Canarias

Por último, Carlos Sánchez insiste en que el Gobierno central debería incrementar su presencia institucional en el archipiélago más allá de las visitas privadas o periodos vacacionales.

El dirigente popular sostiene que Canarias debe ser considerada una prioridad por su condición de frontera exterior de España y de la Unión Europea, y reclama un mayor respaldo del Estado para afrontar los retos derivados de la inmigración irregular.

Asimismo, afirma que, si existen medios suficientes para desplegar un amplio dispositivo de seguridad durante las vacaciones del presidente del Gobierno, también deberían destinarse recursos adicionales a reforzar la vigilancia de las fronteras y apoyar el trabajo de los profesionales que desarrollan estas funciones.