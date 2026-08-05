Sanidad recuerda que donar dos veces al año ayuda a los hospitales de Canarias

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, realizó su segunda donación de sangre del año en la sede del Banco de Sangre de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. Durante la visita, animó a la ciudadanía a donar al menos dos veces al año para mantener estables las reservas de los hospitales del archipiélago.

La responsable autonómica centró su mensaje en el verano, una época en la que cambian las rutinas y aumentan los desplazamientos por vacaciones, mientras la actividad hospitalaria conserva sus necesidades de componentes sanguíneos.

En verano cambian nuestras rutinas, pero las necesidades de sangre en los hospitales se mantienen Esther Monzón — Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias

"En verano cambian nuestras rutinas, pero las necesidades de sangre en los hospitales se mantienen", señaló Monzón. La consejera pidió a la población que dedique unos minutos a donar antes de iniciar sus vacaciones.

"Donar antes de salir de vacaciones es un gesto sencillo que ayuda a garantizar que los pacientes sigan recibiendo la atención que necesitan. Con solo dos donaciones al año podemos contribuir de forma decisiva a mantener unas reservas estables", añadió.

Límites anuales para hombres y mujeres

Los hombres pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres hasta tres, siempre que cumplan los requisitos médicos y respeten los intervalos mínimos entre cada extracción.

La Consejería subraya, no obstante, que dos donaciones anuales ya representan una aportación relevante para mantener la disponibilidad de sangre y componentes sanguíneos en la red hospitalaria pública de Canarias.

Más de 45.000 donantes durante 2025

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud registró durante 2025 un total de 45.578 personas donantes en Canarias. El dato muestra el alcance de la participación ciudadana, pero también la necesidad de repartir las donaciones a lo largo de todo el año.

La demanda no se limita a situaciones excepcionales. Los centros sanitarios recurren cada día a la sangre para operaciones, trasplantes, tratamientos oncológicos, partos con complicaciones y transfusiones destinadas a pacientes con enfermedades hematológicas o crónicas.

Donaciones de plasma y plaquetas

La consejera también destacó la aportación de quienes participan en procedimientos de aféresis. "Los donantes de aféresis constituyen un ejemplo de este compromiso continuado, ya que realizan donaciones con mayor frecuencia para obtener componentes específicos como plaquetas o plasma", explicó.

En el caso del plasma, el intervalo mínimo alcanza los 15 días, con un límite de 24 donaciones al año. Para las plaquetas, el intervalo mínimo se sitúa en 48 horas, aunque la frecuencia habitual ronda una donación mensual.

Un recurso que no admite sustitutos

La sangre mantiene su carácter insustituible pese a los avances científicos y tecnológicos. Ningún laboratorio la fabrica y ningún tratamiento alternativo reemplaza sus funciones, por lo que el sistema sanitario depende de la donación voluntaria, altruista y anónima.

Las urgencias, los accidentes y otras situaciones imprevistas también exigen reservas suficientes. La sangre precisa disponibilidad antes de que surja una emergencia, ya que la respuesta hospitalaria no puede depender de donaciones posteriores a cada necesidad.

La distribución entre las islas es una dificultad

En Canarias, la distribución entre islas añade una dificultad logística. La planificación permanente permite que los hospitales dispongan de los componentes necesarios y atiendan a los pacientes en el momento oportuno.

Para donar sangre se requiere una edad de entre 18 y 65 años, con un máximo de 60 años para una primera donación, un peso superior a 50 kilos, buen estado general de salud y ausencia de embarazo. El personal sanitario valora además las condiciones médicas de cada persona antes de autorizar la extracción.