Canarias afronta un viernes de calor con temperaturas de hasta 34 grados y viento fuerte

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes en Canarias temperaturas con pocos cambios, aunque se esperan ligeros ascensos de las máximas en las zonas orientales, más destacados en la provincia oriental y en Tenerife. Los termómetros podrán alcanzar los 34 ºC en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.

Los valores más altos se registrarán en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria y también podrían alcanzarse de forma puntual en el este de Tenerife y en el interior sur de Fuerteventura.

Los cielos permanecerán despejados en la mayor parte del Archipiélago, aunque se esperan intervalos de nubes bajas en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, así como en el norte del resto de las Islas.

El alisio soplará con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, además de manera ocasional en cumbres expuestas.

En el estado de la mar, se espera viento del norte o noreste de fuerza 5 o 6, con posibilidad de alcanzar ocasionalmente fuerza 7 mar adentro. Habrá fuerte marejada y mar de fondo del noreste de 1 a 2 metros.

Estas son las predicciones por islas para este viernes:

LANZAROTE

Cielos poco nubosos, con intervalos en el norte. Las temperaturas se mantendrán sin cambios importantes, salvo por un ligero ascenso de las máximas en el este. Alisio con intervalos localmente fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 24 / 31

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos despejados, con algunos intervalos en el oeste durante las primeras y últimas horas del día. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, aunque las máximas subirán en el este. En zonas del interior sur podrán alcanzarse localmente los 34 °C. Alisio con intervalos localmente fuertes, especialmente en la mitad sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 23 / 32

GRAN CANARIA

Cielos despejados, con algunos intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Las temperaturas permanecerán sin grandes variaciones, aunque se esperan ligeros ascensos en el este, más destacados en las máximas. Se alcanzarán los 34 °C en las medianías del sur y oeste, así como en el sureste, mientras que las mínimas no bajarán de los 25 °C. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste, además de en zonas altas de la cuenca de Las Tirajanas durante las primeras y últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 / 28

TENERIFE

Cielos despejados con intervalos en zonas bajas del norte. Las temperaturas continuarán con pocos cambios, salvo por ligeros ascensos de las máximas en el este. No se descarta que se alcancen localmente los 34 °C en esta zona. Alisio con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y el extremo noroeste, así como de forma puntual en cumbres.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 24 / 33

LA GOMERA

Predominio de cielos despejados, con algunos intervalos en las zonas bajas del norte. Las temperaturas no registrarán cambios destacados. Alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en las vertientes este y noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 / 29

LA PALMA

Cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos en zonas bajas del este. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios, aunque las máximas subirán ligeramente en el este. Alisio con intervalos de fuerte en la vertiente noroeste y el extremo sur, además de manera ocasional en cumbres.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 23 / 28

EL HIERRO

Cielos despejados con intervalos en zonas bajas del norte. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios, salvo por ligeros ascensos de las máximas en el este. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente este y el extremo noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 20 / 28