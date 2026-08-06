Cinco pasos para observar el eclipse solar sin dañar los ojos

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de la Salud (SCS), recuerda las principales medidas de protección para observar el eclipse solar del próximo 12 de agosto sin poner en riesgo la salud ocular.

El principal peligro reside en la exposición directa de los ojos al Sol. Mirarlo sin una protección adecuada puede causar una lesión retiniana potencialmente irreversible, incluso cuando el disco solar aparece parcialmente cubierto durante el eclipse.

Cartel de recomendaciones para observar el eclipse solar. / LP/DLP

Solo sirven gafas especiales homologadas

Sanidad señala que la observación directa requiere gafas especiales para eclipses que cumplan la normativa de seguridad. La oscuridad del material no garantiza por sí sola una protección suficiente frente a la radiación solar.

Las gafas de sol convencionales, aunque tengan cristales muy oscuros, no resultan seguras. Tampoco protegen las radiografías, los CD o DVD, los cristales ahumados, las gafas 3D de cine, los filtros caseros ni las lentes oscuras sin certificación.

La recomendación sanitaria centra la seguridad en la certificación del producto. Antes de comprar unas gafas para eclipses, el usuario debe revisar el etiquetado, la identificación del fabricante y el estado del filtro.

Iñaki, optometrista de la óptica Diferoptics, muestra unas gafas homologadas para la observación segura de eclipses solares. / La Provincia

Qué debe aparecer en el etiquetado de la gafa

Las gafas deben mostrar el marcado CE, obligatorio para este tipo de productos. Este distintivo indica que el fabricante declara el cumplimiento de la normativa europea aplicable.

También resulta recomendable la referencia a la norma EN ISO 12312-2:2015 o ISO 12312-2:2015, que establece los requisitos para los filtros destinados a la observación directa del Sol.

El producto debe identificar de forma clara al fabricante o importador e incluir instrucciones y advertencias de uso. El filtro tampoco puede presentar rayaduras, roturas, burbujas, zonas claras ni otros defectos visibles.

Cómo utilizar las gafas durante el eclipse del 12 de agosto

Los especialistas resumen el uso correcto en cinco medidas. La primera indica: "Ponte las gafas antes de mirar al sol y no te las quites mientras estés observándolo".

Durante las fases parciales, tanto antes como después de la totalidad, las gafas deben permanecer puestas. La protección también exige una supervisión especial de niños, niñas y personas mayores, con el fin de evitar que miren directamente al Sol.

Sanidad desaconseja el uso de gafas dañadas, rayadas, dobladas o antiguas cuando no exista certeza sobre su estado o su certificación. Un pequeño deterioro del filtro puede reducir la protección necesaria.

Cámaras y telescopios necesitan filtros propios

La protección ocular tampoco basta para utilizar cámaras, prismáticos o telescopios. Estos dispositivos concentran la radiación solar y requieren filtros específicos instalados de forma adecuada.

La última recomendación resulta clara: "No mires al sol con cámaras, prismáticos o telescopios". La advertencia busca evitar tanto daños en la vista como el uso incorrecto de instrumentos ópticos durante el eclipse.

El Servicio Canario de la Salud insiste así en la planificación previa y en la compra de material certificado. La observación segura depende del uso constante de gafas homologadas y del rechazo de soluciones caseras que no ofrecen una protección fiable.

Cinco pasos para ver el eclipse de forma segura