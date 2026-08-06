La DGT prepara un dispositivo especial en Canarias por el eclipse del 12 de agosto

España afrontará el próximo 12 de agosto uno de los acontecimientos astronómicos más destacados del último siglo: un eclipse total de Sol que se observará desde una amplia franja del territorio nacional. En el resto del país, incluido Canarias, el fenómeno se verá de forma parcial.

Será el primer eclipse total visible desde la Península Ibérica desde 1912 y abrirá el denominado Trío de Eclipses, que continuará en 2027 y 2028. Esta sucesión de fenómenos situará a España entre los principales destinos internacionales para la observación astronómica durante los próximos años.

Se prevén hasta 1,5 millones de desplazamientos adicionales

La coincidencia del eclipse con el periodo estival, una de las épocas con mayor movilidad por carretera, elevará la presión sobre los principales itinerarios hacia las zonas de observación. Un estudio del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa calcula aumentos del tráfico de entre el 30% y el 100% en dirección a la franja de totalidad.

Estas previsiones representan entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales. El volumen dependerá de la concentración de visitantes, de las condiciones meteorológicas y de la elección de los puntos desde los que el público trate de seguir el fenómeno.

El mismo estudio señala que un 8,4% de las personas con planes para observar el eclipse viajará a una provincia distinta de la de su residencia. Entre los días 10 y 16 de agosto, España recibirá alrededor de 446.700 visitantes adicionales, de los que 164.000 llegarán desde el extranjero y 282.700 procederán de otros puntos del país.

Una comisión con participación de 13 ministerios

Ante este escenario, el Gobierno de España constituyó una Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, integrada por 13 ministerios. En la coordinación también participan comunidades autónomas, ayuntamientos, organismos científicos y otras entidades colaboradoras.

El objetivo del órgano consiste en coordinar la seguridad, la movilidad y la atención a las personas que viajarán para contemplar el eclipse. La elevada afluencia prevista obliga a combinar la organización del tráfico con la protección de los puntos de observación y el acceso de los servicios de emergencia.

La Dirección General de Tráfico (DGT) clasifica el eclipse como un Evento de Alta Afectación al Tráfico. Por este motivo, el organismo diseñó un dispositivo específico con medidas preventivas, vigilancia sobre el terreno e información permanente para los conductores.

Vigilancia desde tierra y aire en las carreteras hacia las zonas de observación

Los Centros de Gestión de Tráfico controlarán de forma continua el estado de la circulación. La Unidad de Medios Aéreos supervisará los principales itinerarios desde el aire y enviará imágenes a los centros de control para facilitar la toma de decisiones.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reforzará la vigilancia en las carreteras que conduzcan hacia las zonas de observación. Los agentes canalizarán los desplazamientos, impedirán estacionamientos peligrosos en arcenes y accesos, ordenarán la circulación y garantizarán el paso de ambulancias, bomberos y otros servicios de emergencia.

El operativo también incluirá controles preventivos de alcohol y drogas en los puntos con mayor concentración de vehículos. Tráfico aplicará, cuando resulte necesario, limitaciones de acceso, desvíos alternativos, controles de aforo y otras medidas puntuales de regulación.

Información sobre restricciones y accesos

Los paneles de mensaje variable comunicarán las incidencias, restricciones y recomendaciones durante la jornada. La DGT también difundirá información a través de sus canales oficiales para reducir los desplazamientos improvisados y evitar la saturación de determinados lugares.

El eclipse se observará desde todo el territorio nacional, pero solo alcanzará la totalidad en 36 provincias situadas en una franja que atravesará Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

La relación no incluye a Canarias, por lo que el Archipiélago observará el fenómeno de forma parcial. El texto no precisa el porcentaje de ocultación ni los horarios concretos para las Islas.

Riesgo de atascos tras la fase de totalidad

La DGT identifica como uno de los principales riesgos la concentración simultánea de vehículos, especialmente al término de la fase de totalidad. La salida de numerosos conductores desde los puntos de observación puede provocar retenciones y bloqueos en carreteras secundarias y accesos locales.

Tráfico también alerta de las detenciones improvisadas en calzadas o arcenes, las distracciones al volante para observar o fotografiar el eclipse y la presencia de peatones cerca de las carreteras. Estas conductas pueden comprometer la seguridad vial y dificultar la intervención de los servicios de emergencia.

La elección de lugares sin espacio suficiente para estacionar añade otro factor de riesgo. El dispositivo tratará de evitar que los vehículos ocupen accesos, caminos de evacuación o zonas reservadas para emergencias.

"Evitar desplazamientos innecesarios"

La primera recomendación de la DGT consiste en "evitar desplazamientos innecesarios". Cuando el eclipse se observe en buenas condiciones desde el lugar de residencia o desde un municipio cercano, Tráfico aconseja no realizar viajes largos.

El organismo señala que no resulta imprescindible acudir a los puntos donde la totalidad alcance su máxima duración para disfrutar del fenómeno. Esta recomendación busca repartir la afluencia y reducir la presión sobre las localidades situadas dentro de la franja principal.

La DGT también pide "planificar el viaje con suficiente antelación". Los conductores deben organizar los trayectos con tiempo, consultar el estado de las carreteras y revisar las previsiones meteorológicas antes de salir.

Cuando exista una alternativa adecuada, Tráfico recomienda utilizar el transporte público. Durante el recorrido, los usuarios deben seguir la información de los canales oficiales y de los sistemas de navegación, evitar cualquier detención en lugares no autorizados y estacionar únicamente en zonas habilitadas.