Eclipse solar del 12 de agosto en Canarias: la Aemet advierte de "niveles muy altos o extremos de incendios forestales en amplias zonas de país"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pondrá en marcha un dispositivo especial de información meteorológica con motivo del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico que atraerá a miles de personas a diferentes puntos de Canarias y el resto de España para contemplar el evento.

A partir del viernes 7 de agosto, el organismo estatal publicará un boletín diario que recogerá la evolución de la previsión meteorológica, los posibles fenómenos adversos y un aspecto que será determinante para quienes quieran observar el eclipse: la nubosidad prevista.

Además del estado del cielo, AEMET incorporará información sobre las temperaturas máximas y el índice de peligro de incendios forestales, una variable que cobra especial importancia debido a la elevada afluencia de visitantes que se espera en numerosos espacios naturales durante esa jornada.

La agencia advierte de que el riesgo de incendios irá aumentando durante los próximos días y que el 12 de agosto podrían alcanzarse niveles muy altos o incluso extremos en amplias zonas del país, por lo que insiste en extremar las precauciones.

La nubosidad será uno de los factores clave para observar el eclipse

Uno de los aspectos que más interés despierta entre los aficionados a la astronomía y el público en general es conocer si las condiciones meteorológicas permitirán disfrutar del eclipse.

Aunque meses atrás AEMET publicó un estudio sobre la probabilidad de cielos despejados para esa fecha, basado en observaciones históricas, imágenes de satélite y modelos matemáticos, la agencia recuerda que es a partir de cinco días antes del fenómeno cuando las previsiones sobre la nubosidad alcanzan un grado de fiabilidad suficiente.

Por este motivo, el boletín especial incluirá un pronóstico específico sobre la evolución de las nubes, información que también podrá consultarse mediante un visor interactivo disponible en la web oficial Trío de Eclipses, desarrollada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Además, AEMET difundirá infografías actualizadas en sus perfiles oficiales de redes sociales para facilitar la consulta de la información meteorológica y, en caso de ser necesario, informará de los avisos por fenómenos adversos que puedan estar activos.

Información diaria para mejorar la seguridad durante una jornada de gran afluencia

La previsión de una asistencia masiva a áreas rurales, miradores y espacios naturales convierte la planificación meteorológica en un elemento fundamental para garantizar la seguridad de la población.

Por ello, AEMET colaborará estrechamente con las autoridades de Protección Civil, tanto a nivel estatal como autonómico, a través de sus delegaciones territoriales. El objetivo es facilitar información actualizada sobre el tiempo previsto y sobre cualquier fenómeno meteorológico que pueda afectar a la movilidad, la organización de los dispositivos de seguridad o la protección del medio natural.

La información diaria permitirá a las administraciones adoptar las medidas necesarias ante posibles incidencias derivadas del calor, el viento o el incremento del riesgo de incendios forestales.

Un eclipse solar visto desde la Estación Espacial Internacional. Los científicos planean estudiar el eclipse total en España el 12 de agosto. / Crédito: Phys.org.

Las autoridades insisten en extremar la prevención frente a los incendios forestales

Coincidiendo con el aumento previsto del riesgo, las administraciones recuerdan la importancia de adoptar medidas de prevención para evitar que una jornada de gran afluencia al medio natural pueda derivar en una emergencia.

Entre las principales recomendaciones difundidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) destacan:

No encender fuego en zonas forestales o próximas a ellas.

en zonas forestales o próximas a ellas. Evitar aparcar vehículos sobre vegetación seca , ya que el calor del motor puede provocar un incendio.

, ya que el calor del motor puede provocar un incendio. Mantener libres los accesos para facilitar el paso de los servicios de emergencia.

para facilitar el paso de los servicios de emergencia. Consultar diariamente el nivel de peligro de incendios antes de desplazarse al medio natural.

antes de desplazarse al medio natural. Evitar la masificación de espacios especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental.

desde el punto de vista ambiental. No abandonar residuos , especialmente materiales combustibles como vidrio o colillas.

, especialmente materiales combustibles como vidrio o colillas. Respetar la fauna silvestre , evitando molestias innecesarias.

, evitando molestias innecesarias. No acceder a fincas privadas ni terrenos agrícolas sin autorización.

Estas recomendaciones adquieren una relevancia especial en un contexto de temperaturas elevadas y condiciones favorables para la propagación del fuego, por lo que las autoridades apelan a la responsabilidad individual para proteger tanto a las personas como al patrimonio natural.

Boletines diarios hasta el día del eclipse

Los boletines especiales estarán disponibles cada día en la portada de la página web de AEMET y ofrecerán una actualización continua de la situación meteorológica hasta el 12 de agosto. De este modo, tanto los ciudadanos como las administraciones dispondrán de información precisa para planificar los desplazamientos y adoptar las medidas de prevención oportunas durante una jornada que combinará un acontecimiento astronómico excepcional con un elevado riesgo de incendios forestales en buena parte del territorio.