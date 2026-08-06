Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Explosión en SalinetasAccidente El SalobreCalor en CanariasPedro Sánchez en CanariasAsesinato Guardia CivilPlanes Fin de Semana Gran CanariaUD Las Palmas
instagramlinkedin

Nombramiento

La empresaria Olga Sanfiel, nueva presidenta de Fepeco tras ser elegida por unanimidad

La responsable asumió la dirección de la patronal de forma provisional en el mes de mayo tras la jubilación del anterior dirigente, Óscar Izquierdo

La nueva presidenta de Fepeco Olga Sanfiel junto al exdirigente Oscar Izquierdo.

La nueva presidenta de Fepeco Olga Sanfiel junto al exdirigente Oscar Izquierdo. / ED

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. Plasencia

Santa Cruz de Tenerife

La empresaria Olga Sanfiel ha sido elegida este jueves por unanimidad como nueva presidenta de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), culminando así el proceso iniciado el pasado mes de mayo, cuando asumió de forma provisional la dirección de la patronal tras la jubilación de Óscar Izquierdo.

La elección ratifica de forma definitiva el relevo al frente de la organización empresarial, que desde mayo dirigía con carácter temporal hasta la celebración del proceso electoral. Con su nombramiento, Sanfiel se convierte en la quinta presidenta de la historia de Fepeco y en la primera mujer en ocupar este cargo.

Su trayectoria ha estado estrechamente vinculada al sector de la construcción. Desde 2010 es directora gerente de Construcciones Metálicas Cercasa, empresa que gestiona desde hace más de 16 años, y hasta ahora desempeñaba la vicepresidencia de Fepeco, formando parte de la dirección de la patronal.

Sanfiel asume el liderazgo de una organización que representa a uno de los principales sectores económicos de Canarias, vinculado al empleo, la vivienda, las infraestructuras y el desarrollo territorial. Su mandato comienza en un contexto marcado por desafíos como el impulso a la construcción de vivienda asequible, la agilización de los procedimientos administrativos y urbanísticos, la escasez de mano de obra cualificada, la modernización del sector y el refuerzo de la seguridad jurídica.

Noticias relacionadas y más

La nueva presidenta toma el relevo de Óscar Izquierdo, quien presidió Fepeco durante años y desarrolló una intensa labor de representación institucional y defensa de las empresas constructoras. Con esta nueva etapa, la patronal mantiene su objetivo de seguir actuando como interlocutor del sector ante las administraciones públicas y de contribuir al desarrollo económico y territorial del Archipiélago.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Víctor Manuel Pastor toma posesión como nuevo jefe del Grupo de Alerta y Control de Gando
  2. Muere un bebé tras sufrir un golpe de calor en Canarias
  3. Pedro Sánchez ya está de vacaciones en Lanzarote un día después de su visita a Ceuta por la crisis migratoria
  4. Vi a la perra y dije: es mi perra': Cristina cuenta la respuesta que recibió del entorno de Chenoa
  5. Canarias eleva a alerta máxima el riesgo por altas temperaturas e incendios forestales en Gran Canaria ante el episodio de calor extremo
  6. Canarias tardará casi una semana en refrescarse tras la ola de calor: este martes empieza el descenso de temperaturas
  7. La subida del nivel del mar, actuaciones ilegales y urbanismo salvaje: Canarias pierde cuatro kilómetros de costa natural al año como consecuencia de la actividad humana
  8. La Bonoloto tocó en este municipio de Canarias

Perestelo realiza en Venezuela el seguimiento de la respuesta de Canarias tras los terremotos

Perestelo realiza en Venezuela el seguimiento de la respuesta de Canarias tras los terremotos

Canarias reduce por primera vez el tiempo medio de resolución de la dependencia por debajo de los 300 días

Canarias reduce por primera vez el tiempo medio de resolución de la dependencia por debajo de los 300 días

Dayana Morales, nueva delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela

Dayana Morales, nueva delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela

Muchos conductores la desconocen: la señal P-33 de la DGT alerta sobre un peligro en la carretera y no respetarla puede acarrear multas entre los vehículos canarios

Muchos conductores la desconocen: la señal P-33 de la DGT alerta sobre un peligro en la carretera y no respetarla puede acarrear multas entre los vehículos canarios

Calendario laboral de Canarias 2026: estos son los festivos y puentes que quedan hasta final de año

Calendario laboral de Canarias 2026: estos son los festivos y puentes que quedan hasta final de año

Los nuevos españoles sostienen ya el 72% del crecimiento de la población canaria

Los nuevos españoles sostienen ya el 72% del crecimiento de la población canaria

Canarias descarta que la crisis de menores en Ceuta retrase los traslados desde las islas

Canarias descarta que la crisis de menores en Ceuta retrase los traslados desde las islas

Celgán celebra los primeros pasos para su vuelta al mercado: supera los 18.000 seguidores en Instagram y sortea 10 camisetas con su histórico logo

Celgán celebra los primeros pasos para su vuelta al mercado: supera los 18.000 seguidores en Instagram y sortea 10 camisetas con su histórico logo
Tracking Pixel Contents