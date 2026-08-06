El Gobierno de Canarias prepara la seguridad para el eclipse del 12 de agosto

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, presidió este mediodía una reunión de coordinación institucional para preparar el dispositivo del eclipse parcial de sol del próximo 12 de agosto. El encuentro centró su atención en la seguridad, la movilidad y el apoyo operativo en las zonas previstas para observar el fenómeno.

La reunión contó con la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, y con representantes de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Canaria, las policías locales, la Jefatura Provincial de Tráfico, las direcciones generales de Emergencias y Seguridad, los cabildos insulares y la Federación Canaria de Municipios.

Coordinación entre seguridad, ciencia y administraciones

También participaron el Centro Geofísico de Canarias, el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. La presencia de estos organismos permitió abordar el eclipse desde los ámbitos científico, operativo y preventivo.

Los asistentes compartieron y analizaron los puntos de observación propuestos, así como sus posibles alternativas. La reunión también sirvió para identificar las necesidades de seguridad, movilidad y apoyo que requiere cada enclave ante la concentración de personas durante el evento astronómico.

Doce puntos de observación en las siete Islas

En Gran Canaria, las zonas propuestas son Arucas y Tejeda. En Tenerife, los puntos se sitúan en Puerto de la Cruz y Playa San Juan, mientras que Fuerteventura concentra tres enclaves: La Oliva, El Cotillo y el Poblado de la Atalayita.

En La Palma, los lugares seleccionados son Tazacorte y Llanos de las Moscas. La relación se completa con Valle Gran Rey, en La Gomera; Frontera, en El Hierro; y Caleta de Sebo, en La Graciosa.

Riesgo de incendios y protección ocular

La preparación del dispositivo coincide con un periodo de alto riesgo de incendios forestales en Canarias. Esta circunstancia añade una exigencia preventiva al control del tráfico y de los accesos, especialmente en los puntos situados cerca de espacios naturales o zonas sensibles.

Pestana pidió "máxima prudencia" durante la jornada y reclamó "responsabilidad con la generación de residuos" en los lugares de observación. El delegado también recalcó la importancia de "usar solo gafas homologadas" para contemplar el eclipse y evitar daños oculares.