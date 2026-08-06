La Guardia Civil lo confirma: este error con las llaves del coche en la playa puede arruinar las vacaciones de muchos canarios
Las autoridades aconsejan extremar la precaución con los objetos personales durante los días de playa
Los días de playa son uno de los planes más habituales durante el verano, pero también un momento en el que muchos conductores bajan la guardia con sus pertenencias. Uno de los objetos que más problemas puede generar si se pierde o cae en manos equivocadas son las llaves del coche.
La Guardia Civil ha compartido un aviso en sus redes sociales sobre cómo deben actuar los conductores son sus objetos cuando vayan a meterse al agua y no estar pendientes de sus pertenecías.
No las escodas en lugares previsibles
La Guardia Civil recuerda que dejar objetos importantes en lugares demasiado evidentes puede facilitar los robos. Por ello, desaconseja a los ciudadanos esconderlas bajo la toalla, dentro de un zapato o debajo de algún objeto de playa es suficiente para mantenerlas seguras.
Las autoridades advierten que estos lugares son demasiado previsibles y pueden facilitar a los ladrones su robo. Uno de las principales funda impermeable que permita llevar las llaves protegidas mientras se disfruta del mar.
Confiar en un amigo
Otra buena opción es repartir la responsabilidad entre el grupo de amigos o familia. Es decir, organizar previamente quién será la persona encargada de custodiar las llaves y asegurarse de que todos sepan dónde están guardadas.
El teléfono móvil, la cartera y la documentación también deben guardarse en un lugar seguro, preferiblemente dentro de una mochila o bolsa cerrada y evitando dejarlos a la vista.
En la prevención esta la clave
Seguir los consejos de las autoridades para mantenerlas protegidas durante los días de playa es clave para no arruinar los días de desconexión. Un pequeño gesto antes de entrar al agua puede evitar arruinar las vacaciones que tanto tiempo llevas esperando.
"Las vacaciones no deberían terminar buscando una llave perdida... o un coche abierto", concluye la Guardia Civil.
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