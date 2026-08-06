La isla de Canarias que esconde una casa dentro de una montaña: cuevas, piscinas y muros volcánicos

Canarias, tierra de rincones moldeados por el fuego de los volcanes, esconde un lugar que parece introducirse directamente en el interior de una montaña. Entre paredes de roca, cuevas y pasadizos aparece una casa con piscinas de agua turquesa, jardines y terrazas excavadas en la piedra.

Lanzarote acoge esta singular construcción, situada en Nazaret, dentro del municipio de Teguise, sobre la ladera del volcán del mismo nombre. El complejo de LagOmar, levantado en el interior de una antigua cantera volcánica, aprovecha las cavidades, los desniveles y los recovecos naturales del terreno.

El resultado es una casa que no parece colocada sobre el paisaje, sino nacida de la propia montaña.

Una casa escondida en la montaña de Nazaret

Desde el exterior resulta difícil imaginar lo que esconde la ladera de Nazaret. El pueblo está formado por pequeñas casas blancas orientadas hacia el sur, pero una de sus montañas guarda uno de los espacios arquitectónicos más sorprendentes de Lanzarote.

Al atravesar la entrada de LagOmar comienza un recorrido entre escaleras, túneles y estrechos pasadizos. Algunas estancias se encuentran abiertas al cielo, mientras que otras ocupan cuevas en las que la roca volcánica funciona como pared y techo.

La construcción no sigue la distribución habitual de una vivienda. Los caminos se adaptan a la forma del terreno y conectan patios, terrazas, miradores y habitaciones situadas a diferentes alturas.

En algunos puntos, las paredes blancas características de la arquitectura lanzaroteña contrastan con los tonos oscuros, rojizos y ocres de la piedra. La vegetación aporta frescura al conjunto y completa la sensación de estar recorriendo un pequeño oasis escondido en la montaña.

Cuevas, piscinas y paredes de roca volcánica

Uno de los espacios más reconocibles de LagOmar es su piscina, rodeada por muros blancos, palmeras y grandes paredes volcánicas. El azul del agua crea un fuerte contraste con la roca y convierte el patio central en uno de los rincones más fotografiados del complejo.

Alrededor aparecen pequeñas cuevas con bancos, pasillos excavados, escaleras y terrazas desde las que se puede contemplar la vivienda desde diferentes perspectivas.

La propia organización de LagOmar define el espacio como una unión entre naturaleza y arquitectura. El complejo combina cuevas, terrazas, túneles y jardines dentro de la antigua cantera, haciendo que la piedra sea la verdadera protagonista.

La luz también transforma la casa a lo largo del día. Los rayos entran desde diferentes alturas y generan contrastes entre los patios iluminados y el interior de las cavernas. Al atardecer, la ladera del volcán cambia de tonalidad y ofrece una de las imágenes más llamativas del lugar.

La conocida historia de Omar Sharif

Aunque el principal atractivo está en su arquitectura, LagOmar también es conocida popularmente como la casa de Omar Sharif.

El actor llegó a Lanzarote a comienzos de la década de 1970 para participar en el rodaje de La isla misteriosa. La historia más extendida sostiene que quedó impresionado por la vivienda, decidió comprarla y terminó perdiéndola poco después durante una partida de bridge.

El episodio se mueve entre la historia y la leyenda, pero ha quedado inevitablemente ligado al complejo. Turismo de Lanzarote recoge que el lugar fue residencia del actor, mientras que el propio museo presenta la relación con Sharif como uno de sus grandes relatos.

Un espacio que se puede recorrer

LagOmar puede visitarse actualmente como museo. El recorrido permite adentrarse en las cuevas, atravesar los túneles y observar desde diferentes alturas cómo la vivienda fue integrada en la cantera volcánica.

El complejo alberga además un restaurante, un bar situado dentro de una cueva y una galería de arte. Su propuesta gastronómica se apoya en productos de Canarias y en un entorno formado por paredes minerales y terrazas talladas en la roca.

Su ubicación permite completar la jornada con una visita a la cercana Villa de Teguise, antigua capital de Lanzarote, y recorrer las calles y plazas de uno de los núcleos históricos más destacados de la Isla.

LagOmar demuestra así que una antigua cantera puede transformarse en una casa imposible: un laberinto de piscinas, cuevas y muros volcánicos escondido en el interior de una de las montañas de Lanzarote.