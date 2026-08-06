Las temperaturas bajan este jueves en Canarias, aunque persistirá el calor y el fuerte viento en varias islas

Canarias afronta este jueves una jornada marcada por un ligero descenso de las temperaturas, especialmente en las medianías y en las vertientes sur y oeste de las islas de mayor relieve. No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que el episodio de calor aún no finalizará por completo, ya que se prevén valores de hasta 34 grados en distintas zonas del archipiélago.

Tras varios días de temperaturas elevadas, la previsión apunta a un alivio térmico en buena parte de las islas. Sin embargo, las áreas más expuestas al calor seguirán registrando máximas propias del verano, especialmente en el interior y en las medianías del sur y del oeste.

Junto al descenso térmico, el protagonismo recaerá también sobre el viento alisio, que soplará con intensidad durante buena parte del día y dejará rachas localmente muy fuertes en diferentes puntos del archipiélago.

La Aemet mantiene avisos por viento y mala mar

La previsión meteorológica mantiene activos avisos amarillos por viento en todas las islas, con la única excepción de Fuerteventura.

En el caso de Lanzarote, el aviso permanecerá vigente durante la mañana y está previsto que finalice a partir del mediodía, aunque el alisio continuará soplando con intensidad en la mitad sur de la isla.

Las rachas más importantes podrán registrarse en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, así como en algunas cumbres expuestas. También existe probabilidad de que se produzcan rachas fuertes en zonas del sur de Lanzarote.

Además, la Aemet mantiene avisos amarillos por fenómenos costeros en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

En estas zonas se esperan vientos del nordeste de fuerza 6, aumentando mar adentro hasta fuerza 7, acompañados de fuerte marejada, con posibilidad de que el estado del mar evolucione a mar gruesa en las áreas más expuestas.

Lanzarote y Fuerteventura registrarán un ligero descenso de las máximas

En Lanzarote predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos nubosos en el norte de la isla.

Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios, mientras que las máximas descenderán ligeramente, especialmente en las zonas del interior de la mitad sur.

En Arrecife se prevén temperaturas entre los 23 y los 30 grados.

El viento alisio soplará con intensidad durante gran parte de la jornada, con posibilidad de registrar rachas ocasionalmente muy fuertes, sobre todo en el sur.

En Fuerteventura el cielo permanecerá mayoritariamente despejado, aunque se esperan algunos intervalos nubosos durante las primeras y últimas horas del día en sectores del este y del oeste.

Las temperaturas bajarán ligeramente en la mitad occidental de la isla y permanecerán prácticamente sin cambios en el resto del territorio.

Pese a esa ligera disminución, la Aemet no descarta que se alcancen 34 grados en zonas del interior del sur de la isla. En Puerto del Rosario se esperan valores de 23 grados de mínima y 29 de máxima.

Gran Canaria seguirá registrando las temperaturas más altas

La previsión sitúa nuevamente a Gran Canaria entre las islas donde persistirá el calor más intenso.

Aunque las temperaturas tenderán a bajar, especialmente en las medianías y en la vertiente suroeste, la Aemet prevé que todavía se alcancen 34 grados en las medianías del sur y del oeste, además de algunos puntos de la costa del sudeste.

En estas zonas continuará también el episodio de noches tropicales, ya que las temperaturas mínimas no descenderán de los 25 grados.

En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre 23 y 27 grados.

El alisio soplará con fuerza en las vertientes sureste y noroeste, mientras que en las cumbres podrán registrarse intervalos de viento fuerte con rachas muy intensas.

Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro mantendrán valores elevados

En Tenerife predominarán los cielos despejados, con algunos intervalos nubosos en las zonas bajas del norte.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, especialmente en las medianías orientadas al sur, aunque no se descarta alcanzar 34 grados en zonas del sur y del oeste.

En Santa Cruz de Tenerife se esperan 24 grados de mínima y 31 de máxima.

En La Gomera el comportamiento será similar. El descenso térmico será moderado, pero podrían volver a registrarse 34 grados en medianías del sur y oeste. Además, el viento podría alcanzar rachas de hasta 90 kilómetros por hora durante la primera mitad del día en las vertientes este y noroeste.

En La Palma, las máximas también tenderán a bajar, especialmente en la vertiente oeste, aunque se mantiene la previsión de alcanzar 34 grados en las medianías occidentales. En Santa Cruz de La Palma se esperan temperaturas entre 23 y 27 grados.

Por su parte, El Hierro registrará un descenso similar, aunque la Aemet tampoco descarta máximas de 34 grados en algunos puntos del sur y del oeste de la isla. En Valverde las temperaturas oscilarán entre 19 y 25 grados.