La Aemet eleva la previsión de calor en Canarias: hasta 34 grados y viento fuerte para hoy

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes en Canarias una jornada con temperaturas sin grandes variaciones, aunque con un ligero repunte de las máximas en las zonas orientales, especialmente en la provincia oriental y en Tenerife. Los valores más altos podrán alcanzar los 34 ºC en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.

Las temperaturas más elevadas se concentrarán en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria, aunque también podrían registrarse de forma puntual en el este de Tenerife y en el interior sur de Fuerteventura.

El Archipiélago mantendrá cielos mayoritariamente despejados, con presencia de algunos intervalos de nubes bajas en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, así como en las zonas del norte del resto de islas.

El alisio soplará con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, además de forma ocasional en cumbres expuestas.

En cuanto al estado de la mar, se prevé viento del norte o noreste de fuerza 5 o 6, con posibilidad de alcanzar puntualmente fuerza 7 mar adentro. Se espera fuerte marejada y mar de fondo del noreste de 1 a 2 metros.

Estas son las predicciones por islas para este viernes:

LANZAROTE

Cielos poco nubosos, con intervalos en el norte de la isla. Las temperaturas permanecerán sin cambios relevantes, salvo por un ligero ascenso de las máximas en el este. Alisio con intervalos localmente fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 24 / 31

FUERTEVENTURA

Cielos despejados en general, con algunos intervalos en el oeste durante las primeras y últimas horas del día. Las temperaturas continuarán con pocos cambios, aunque las máximas experimentarán un ascenso en el este. En zonas del interior sur podrán alcanzarse localmente los 34 °C. Alisio con intervalos localmente fuertes, sobre todo en la mitad sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 23 / 32

GRAN CANARIA

Predominio de cielos despejados, con algunos intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Las temperaturas seguirán estables, aunque se esperan ligeros ascensos en el este, más apreciables en las máximas. Se alcanzarán los 34 °C en medianías del sur y oeste, así como en el sureste, mientras que las temperaturas mínimas no descenderán de los 25 °C. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste, además de en zonas altas de la cuenca de Las Tirajanas durante las primeras y últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 / 28

TENERIFE

Cielos despejados con algunos intervalos en las zonas bajas del norte. Las temperaturas apenas cambiarán, aunque las máximas subirán ligeramente en el este. No se descarta que se alcancen localmente los 34 °C en esta zona. Alisio con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, además de forma puntual en cumbres.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 24 / 33

LA GOMERA

Cielos despejados en general, con algunos intervalos en las zonas bajas del norte. Las temperaturas se mantendrán sin cambios destacados. Alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en las vertientes este y noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 / 29

LA PALMA

Cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos en las zonas bajas del este. Las temperaturas continuarán con pocos cambios, aunque las máximas subirán ligeramente en el este. Alisio con intervalos de fuerte en la vertiente noroeste y el extremo sur, además de ocasionalmente en cumbres.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 23 / 28

EL HIERRO

Cielos despejados con intervalos en las zonas bajas del norte. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, salvo por ligeros ascensos de las máximas en el este. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente este y el extremo noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 20 / 28