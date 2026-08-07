Calendario laboral de Canarias 2026: estos son los festivos y puentes que quedan hasta final de año

El calendario laboral de Canarias 2026 entra en su recta final con varios días festivos todavía por delante. Desde este mes de agosto y hasta que termine el año quedan cinco jornadas festivas comunes en el Archipiélago, además de las celebraciones propias de determinadas islas y de los festivos locales establecidos por cada ayuntamiento.

El calendario aprobado por el Gobierno de Canarias establece como próximas fiestas laborales la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto; la Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre; Todos los Santos, trasladado al 2 de noviembre; la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre; y Navidad, el 25 de diciembre.

Sin embargo, no todas estas fechas permitirán disfrutar de un día adicional de descanso a quienes trabajen habitualmente de lunes a viernes. El 15 de agosto cae en sábado, mientras que otros festivos sí permitirán enlazar directamente con el fin de semana o plantearse algún puente antes de despedir 2026.

Calendario de festivos de agosto a diciembre de 2026. / La Provincia

Estos son los cinco festivos que quedan en Canarias en 2026

Según el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), estos son los festivos comunes que todavía quedan hasta final de año:

Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen.

Asunción de la Virgen. Lunes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España.

Fiesta Nacional de España. Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos.

Todos los Santos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. Viernes 25 de diciembre: Natividad del Señor.

El primero llegará en pleno verano. La Asunción de la Virgen se celebra el sábado 15 de agosto, por lo que este año no generará un día libre adicional para buena parte de los trabajadores con jornada de lunes a viernes.

La situación cambia a partir de octubre. El 12 de octubre cae en lunes, lo que permitirá disponer de un fin de semana de tres días sin necesidad de solicitar vacaciones.

Algo parecido ocurrirá unas semanas después. Aunque el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, cae en domingo, el calendario laboral de Canarias fija el descanso en el lunes 2 de noviembre, creando otro fin de semana largo.

El puente de diciembre no es puente

Diciembre es tradicionalmente uno de los meses más esperados para organizar puentes, pero el calendario de 2026 presenta una particularidad.

El Día de la Constitución, 6 de diciembre, cae en domingo, pero el descanso no pasa al lunes 7. El Gobierno de Canarias decidió sustituir ese descanso por el 30 de mayo, Día de Canarias, que ya se celebró durante la primera mitad del año. Por tanto, el lunes 7 de diciembre será laborable con carácter general en Canarias.

Sí será festivo el martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Esto abre la posibilidad de un puente de cuatro días para quienes puedan solicitar libre el lunes 7, enlazando sábado, domingo, lunes y martes.

El último festivo del año llegará con la Navidad, el viernes 25 de diciembre, que permitirá disfrutar de otro fin de semana de tres días.

Los festivos por Islas que todavía quedan en 2026

Al calendario general hay que sumar las fiestas laborales propias de cada isla. Algunas, como la Virgen de la Candelaria en Tenerife o Nuestra Señora de las Nieves en La Palma, ya han pasado a estas alturas del año, pero todavía quedan varias fechas señaladas entre septiembre y octubre.

Estos son los festivos insulares pendientes:

Gran Canaria: martes 8 de septiembre, Nuestra Señora del Pino.

martes 8 de septiembre, Nuestra Señora del Pino. Lanzarote y La Graciosa: martes 15 de septiembre, Nuestra Señora de Los Volcanes.

martes 15 de septiembre, Nuestra Señora de Los Volcanes. Fuerteventura: viernes 18 de septiembre, Nuestra Señora de la Peña.

viernes 18 de septiembre, Nuestra Señora de la Peña. El Hierro: jueves 24 de septiembre, Nuestra Señora de Los Reyes.

jueves 24 de septiembre, Nuestra Señora de Los Reyes. La Gomera: lunes 5 de octubre, Nuestra Señora de Guadalupe.

Estas fechas pueden generar nuevos fines de semana largos. Es el caso de Fuerteventura, donde el festivo del 18