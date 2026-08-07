Canarias afronta un sábado de calor con temperaturas de hasta 34 grados y viento fuerte

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Canarias calima ligera en medianías y cumbres, con un aumento de la presencia de polvo en suspensión a últimas horas del día. Los cielos permanecerán despejados en general, las temperaturas tendrán pocos cambios y el alisio soplará con intervalos de fuerte.

Los cielos se mantendrán poco nubosos o despejados en la mayor parte del Archipiélago, aunque se esperan intervalos de nubes bajas en las zonas del norte de las islas montañosas.

Las temperaturas continuarán con escasas variaciones, aunque las máximas podrían experimentar ligeros ascensos en las vertientes orientadas al este y sur. Se podrán alcanzar los 34 °C en el sur del área metropolitana de Tenerife y en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria. Además, no se descarta que estos valores se registren de forma puntual en el resto de islas montañosas y en el sureste de Fuerteventura.

El alisio soplará con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, así como de forma ocasional en cumbres expuestas, aunque tenderá a amainar. Durante la primera mitad del día son probables rachas ocasionales muy fuertes en las cumbres de La Gomera y en las zonas altas de la cuenca de Las Tirajanas, en Gran Canaria.

En cuanto al estado de la mar, la Aemet prevé viento del norte o noreste de fuerza 4 a 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del noreste de alrededor de 1 metro, que alcanzará entre 1 y 2 metros en el norte de Lanzarote y Fuerteventura.

Estas son las predicciones por Islas para este sábado:

LANZAROTE

Cielos despejados con algunos intervalos en el oeste durante las primeras y últimas horas del día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios destacados. El alisio soplará fuerte en la mitad sur, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes, especialmente durante la segunda mitad de la jornada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 23 / 31

FUERTEVENTURA

Cielos despejados con intervalos en el oeste. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en el litoral sureste y descensos ligeros de las máximas en zonas interiores. En áreas del interior sureste se podrán alcanzar localmente los 34 °C. Alisio con intervalos localmente fuertes en la mitad sur, con baja probabilidad de alguna racha ocasional muy fuerte al sur de Jandía, especialmente durante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 23 / 32

GRAN CANARIA

Predominio de cielos despejados, con algunos intervalos en zonas bajas del norte. Se espera calima ligera en medianías y cumbres, que aumentará a últimas horas. Las temperaturas apenas cambiarán, salvo por ascensos en el suroeste. Se alcanzarán los 34 °C en medianías del sur y oeste, así como en el sureste, mientras que las mínimas no bajarán de los 25 °C. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste, además de en zonas altas de la cuenca de Las Tirajanas, especialmente durante la primera mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 / 28

TENERIFE

Cielos despejados con intervalos en zonas bajas del norte. La calima ligera afectará a medianías y cumbres, con aumento previsto a últimas horas. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, aunque en el área metropolitana las máximas bajarán en el norte y subirán en el sur. Se podrán alcanzar los 34 °C en los municipios de El Rosario y Candelaria, así como localmente en medianías del sur de la isla. Alisio con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y el extremo noroeste, además de en zonas altas de la vertiente oeste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes durante la primera mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 24 / 33

LA GOMERA

Cielos despejados con intervalos en las zonas bajas del norte. La calima ligera estará presente en medianías y cumbres, aumentando a últimas horas. Las temperaturas subirán ligeramente en el sur y permanecerán sin cambios en el resto. Se podrán alcanzar localmente los 34 °C en medianías del sur y sureste. Alisio con intervalos de fuerte en las vertientes este y noroeste, así como en cumbres, donde existe probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes durante la primera mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 24 / 33

LA PALMA

Cielos despejados con intervalos en zonas bajas del norte. La calima ligera afectará a medianías y cumbres, con aumento a últimas horas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, salvo por ligeros ascensos en medianías del este. No se descarta alcanzar localmente los 34 °C en medianías del oeste. Alisio con intervalos de fuerte en los extremos noroeste y sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 22 / 29

EL HIERRO

Cielos despejados con intervalos en zonas bajas del norte. Se espera calima ligera en medianías y cumbres, con aumento a últimas horas. Las temperaturas subirán ligeramente en el este y sur, mientras que se mantendrán sin cambios en el resto. Se podrán alcanzar localmente los 34 °C en medianías del este y sureste. Alisio con intervalos de fuerte en la vertiente este y el extremo oeste, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en cumbres a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 19 / 26