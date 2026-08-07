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De Canarias a Murcia: una charanga se arranca con ‘Al Golpito’ de Quevedo

Txarangollo ha compartido en TikTok su particular versión de uno de los temas más reconocibles del artista grancanario

'El Baifo', de Quevedo, la canción favorita de Pedro Sánchez para este verano

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@sanchezcastejon

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Mar Molina

La música de Quevedo vuelve a cruzar el Atlántico. Esta vez, hasta Murcia, donde la charanga Txarangollo ha sorprendido interpretando Al Golpito, uno de los temas recientes del cantante grancanario.

El momento ha sido compartido por la propia formación en TikTok, donde se puede escuchar cómo los instrumentos de la charanga adaptan la canción a un sonido completamente diferente al original.

La escena vuelve a mostrar el alcance de la música del artista canario fuera de las Islas, esta vez en un contexto muy distinto: entre metales, percusión y ambiente festivo en Murcia.

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El vídeo no ha tardado en llamar la atención de quienes reconocieron desde los primeros compases uno de los temas de Quevedo.

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