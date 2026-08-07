Canarias recibirá en 2026 un 67% más de financiación estatal que en el último año de Rajoy

El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana (PSOE), ha defendido este viernes que el proyecto de presupuestos del Estado para 2026 asigna a Canarias la mayor cuantía de su historia, que cifra en 7.098 millones de euros. El dato mantiene una trayectoria de crecimiento y supone un 67,5% más de recursos para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales que en el último año de gestión de Mariano Rajoy. En términos absolutos, se traduce en un incremento neto de 3.291 millones de euros.

Además, Pestana señaló que Canarias ha recibido desde 2019 un total de 2.239 millones de euros a través de las distintas conferencias sectoriales, un 131,7% más que durante el periodo de Gobierno del PP. Asimismo, indicó que la senda de déficit propuesta por el Ejecutivo central para el periodo 2027-2029 permitiría a las Islas disponer de un margen fiscal adicional de 166 millones de euros.

Nuevo modelo de financiación autonómica

A este escenario se suma la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica bajo el cual Canarias incrementará sus recursos en 611 millones de euros más al año respecto al modelo vigente. En el marco de la población ajustada, el Archipiélago se consolida como la comunidad más beneficiada del país gracias a la ponderación de la variable de insularidad. Paralelamente, la operación de condonación de la deuda por parte del Estado alcanzará los 3.259 millones de euros, logrando una reducción del 50% del endeudamiento computable de Canarias respecto al cierre de 2023.

Pestana hizo una lectura positiva de varias áreas. En primer lugar apuntó a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que, lejos de destruir empleo, “ha dejado el paro por debajo del 10% a nivel nacional [11,6% en las Islas] y ha supuesto un incremento del consumo”. Además, puso el foco en una de las grandes epidemias en Canarias: el empleo estacional. En este sentido el delegado del Gobierno remarcó que “hay una estabilidad en el empleo muy importante, dado que se ha incrementado un 212% el contrato indefinido con respecto a 2019”. Así, subrayó los datos del paro que se han reducido en un 20% con respecto a 2018.

En materia de pensiones, la revalorización conforme al IPC ha supuesto un “avance histórico”, según valoró el delegado, para la calidad de vida de la población sénior. La pensión media de jubilación en Canarias ha aumentado en 439 euros desde 2018, al pasar de 1.016 euros en junio de aquel año a los 1.455 euros actuales. Este incremento cobra especial relevancia en un contexto marcado por la jubilación progresiva de la generación del baby boom y por la reducción del peso relativo de la población en edad de trabajar, encargada de sostener el sistema mediante sus cotizaciones.

La preocupación por la vivienda

Más allá del salario, una de las principales preocupaciones de los canarios radica en la vivienda. La inversión en esta materia se sitúa en 415,6 millones de euros en el periodo de gestión actual. Estas partidas se han distribuido a través de los Planes Estatales de Vivienda (157,6 millones), fondos del PRTR (163,3 millones), el Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (33,7 millones), el Bono Alquiler Joven (42,4 millones) y las actuaciones de la Entidad Estatal de Vivienda (Casa 47). Actualmente, esta financiación sostiene 2.190 viviendas en fase de construcción y 10.948 inmuebles en rehabilitación. De cara al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, la asignación inicial para Canarias en 2026 será de 42,4 millones de euros, dentro de un marco global que movilizará 371 millones de euros hasta el final de la década.

Las partidas también se destinaron a educación (200,4 millones de euros en 2026) y transporte (1.055 millones entre 2019 y 2025), incluidas las inversiones previstas en los aeropuertos canarios (1.509 millones de euros). Además se suman inversiones en otras áreas como el turismo y la industria. En este primer ámbito, según el balance presentado por Pestana, desde 2019 se han destinado 361,16 millones de euros, un 157% más que en los siete años anteriores de Gobierno del PP.

En materia de transformación digital, la inversión alcanzó los 434 millones de euros, un 511% más que durante el anterior Ejecutivo, según los datos expuestos por Pestana. De esa cantidad, 143,4 millones correspondieron al programa Kit Digital, del que se beneficiaron 38.228 pymes y autónomos. El delegado también destacó un incremento del 33,2% de la plantilla de empleados públicos, con 38.620 efectivos más.

En sanidad, la inversión acumulada entre 2018 y 2026 se situó en 183,6 millones de euros. En el presente ejercicio, 8,9 millones se han destinado a Atención Primaria y otros 2,4 millones a salud bucodental.

"Revolución" en Justicia

En el ámbito de la Justicia, Pestana subrayó que se trataba de “una auténtica revolución” por la creación en 2026 de 33 nuevas plazas de jueces y ocho de fiscales en Canarias, una cifra que, según indicó, supera las plazas creadas en el Archipiélago durante la última década.

Por último, en materia de igualdad, el balance recoge 10,2 millones de euros destinados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género y otros siete millones al Plan Corresponsables. A estas partidas se suman 4,4 millones de euros procedentes de fondos europeos para los centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.