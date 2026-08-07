Canarias reduce por primera vez el tiempo medio de resolución de la dependencia por debajo de los 300 días

El sistema de atención a la dependencia en Canarias ha logrado por primera vez, desde la entrada en vigor de la ley en 2006, situar el tiempo medio de resolución de los expedientes por debajo de los 300 días. Según los datos correspondientes al mes de julio, el plazo medio desde la solicitud hasta la resolución de la prestación se ha reducido hasta los 283 días, frente a los 782 días registrados en julio de 2023, lo que supone una disminución de 499 días. El dato se traduce en una reducción del 64% desde el inicio de la actual legislatura.

La directora general de Dependencia de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Concepción Ramírez, explicó que el Imserso extrae este promedio que aún arrastra expedientes antiguos, "pero la realidad es que cualquier persona que solicite en Canarias la ayuda a la dependencia hoy en día la tiene resuelta en un plazo de unos 89 días, un periodo muy inferior al exigido por ley, que es de 180". Según expuso, estos datos pronto se verán reflejados también en las estadísticas oficiales del Imserso. Se está realizando un trabajo intenso por parte de todos los trabajadores de la Dirección General, y de los cambios normativos que hemos ido aplicando desde el inicio de esta legislatura", agregó.

A su juicio, este hito "muestra la consolidación de la transformación del sistema de dependencia en Canarias, que durante la presente legislatura ha incrementado de forma sostenida su capacidad de gestión y atención a la ciudadanía". La reducción del plazo se produce al mismo tiempo que el sistema alcanza sus mayores cifras de actividad y atención a la ciudadanía. En la actualidad, Canarias contabiliza 86.500 personas con el Programa Individual de Atención (PIA), 98.252 prestaciones y 75.800 personas con derecho reconocido que ya reciben una prestación efectiva, los registros más elevados alcanzados hasta la fecha.

Cambio de dimensión

La evolución del sistema refleja el cambio de dimensión experimentado por la dependencia en Canarias. Desde julio de 2023, el número de personas con un PIA ha pasado de 55.189 a 86.500, lo que supone 31.311 personas más que pueden optar a una prestación. Asimismo, las ayudas han aumentado desde 48.844 hasta 98.252, prácticamente el doble, mientras que las personas que ya reciben una prestación efectiva han pasado de 48.667 a 75.800, es decir, 27.133 más plenamente atendidas.

La intensidad del trabajo también se aprecia en las medias mensuales. A lo largo de estos años se han tramitado una media de 807 solicitudes, 1.001 resoluciones, 932 PIA, 1.599 prestaciones y 914 nuevas personas con derecho a prestación cada mes, multiplicando ampliamente el ritmo de gestión del período comprendido entre 2019 y 2023.

Otro de los indicadores que refleja la transformación del sistema es la expansión de la teleasistencia, que alcanza ya las 14.079 personas usuarias, frente a las 4.528 registradas al inicio de este año, lo que supone haber triplicado la cobertura del servicio en siete meses. La reducción de los tiempos de espera, unida al incremento sostenido de las resoluciones, las prestaciones y las personas atendidas, consolida el proceso de transformación del sistema público de atención a la dependencia en Canarias, que continúa mejorando la capacidad de respuesta de la Administración y la atención efectiva a la ciudadanía.