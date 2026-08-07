Capturan al pavo real localizado en el Teide: pasará por aislamiento antes de llegar a su nuevo hogar

El pavo real que durante días campó a sus anchas por el Parque Nacional del Teide ya ha sido capturado por los agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. El equipo de especies exóticas cogió al ave en la mañana de este viernes, después de que el día anterior realizaran una primera batida sin éxito.

El animal fue hallado en las proximidades del sendero número 15, el que asciende desde la Degollada de Guajara hasta la cumbre Alto de Guajara. Varios grupos de senderistas dieron la voz de alarma, precisamente, asegurando que lo había visto por esa misma zona.

Según reconocen desde la Corporación insular, capturarlo no fue una tarea sencilla, ya que es bastante asustadizo. Pese a la reticencia mostrada, este inusual visitante ya se encuentra en la Fundación Neotrópico, una entidad dedicada a rescatar, rehabilitar y cuidar fauna salvaje y exótica.

¿Es habitual ver esta especie?

El pavo real, un ave conocida por su imponente belleza, no es una especie autóctona y tampoco forma parte de la fauna silvestre del Parque Nacional. En este entorno volcánico sí que es común ver otras aves como el pinzón del Teide, la perdiz parda, el cernícalo, el canario silvestre o la paloma bravía. Aunque por el momento se desconoce cómo llegó el animal, las hipótesis que se barajan es que haya escapado de alguna finca o criadero o que alguien lo haya subido hasta ahí para luego abandonarlo.

El presidente de la Fundación Neotrópico, Jaime de Urioste, destaca que si el ave no tiene anillas ni microchip será "muy difícil" descubrir cómo llego al Parque Nacional. "Aunque es una especie poco frecuente, es cierto que en las Islas hay muchas personas que la tienen como ave ornamental", señala. El problema, añade, es que muchos desconocen que pueden hacer vuelos largos y, al no controlarlos, pueden salirse y terminar criando en barrancos y otros espacios naturales.

Interfiere de manera negativa

Pese a que su presencia no representa un riesgo importante para el espacio protegido, sí que puede tener cierto impacto. "Interfiere de manera negativa con el medio natural porque tiene una dieta muy amplia; no solo puede afectar a la flora canaria o a los cultivos, sino que también depreda pequeños invertebrados e, incluso, vertebrados como lagartos o lisas", apunta.

En la Fundación están acostumbrados a recibir tortugas de todo tipo, serpientes, iguanas, tarántulas, escorpiones, murciélago y un largo etcétera. Sin embargo, sus instalaciones no están preparadas para acoger un pavo real. Por este motivo, solo pasará allí unas pocas semanas, hasta que se le encuentre un nuevo hogar.

Aislamiento sanitario

Durante estos primeros días debe estar en aislamiento sanitario. El equipo, a través de distintos análisis, comprobará que está libre de parásitos y, una vez pase esa cuarentena –que puede durar entre una y dos semanas–, será reubicado.

El animal será reubicado a una granja autorizada que críe otros ejemplares

No cualquiera podrá adoptarlo. "Tendrá que ser una granja o un núcleo zoológico autorizado para la especie; en la Isla hay varias que crían patos, gallinas, faisanes y pavos reales, por lo que seguramente será en alguna de ellas", subraya.

El impacto de las especies exóticas

El abandono de animales y la liberación de especies exóticas invasoras puede acarrear sanciones económicas importantes y otras medidas administrativas para proteger la fauna y la flora autóctonas.

Tenerife es la isla del Archipiélago con mayor número de especies exóticas presentes. Según los últimos datos disponibles, en torno a 1.200 de las especies no son propias de las Islas. De ellas, un buen porcentaje se ha naturalizado o podría hacerlo en los próximos años. Animales como los muflones, los conejos e, incluso, los gatos han llegado al Parque Nacional, un entorno que no es el suyo, y se han establecido.

Noticias relacionadas

Esta especie puede interferir de manera negativa con el medio natural

Al respecto, el presidente de Neotrópico recuerda que antes de tener un animal así hay que informarse de dos cuestiones: "Primero hay que comprobar si es legal y, si es así, luego hay que asegurarse de que vamos a poder darle buenas condiciones a lo largo de toda su vida".