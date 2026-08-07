Muchos conductores la desconocen: la señal P-33 de la DGT alerta sobre un peligro en la carretera y no respetarla puede acarrear multas entre los vehículos canarios

La señalización continúa adaptándose a las nuevas necesidades de movilidad y seguridad vial. Los conductores deben conocer la señalización y respetarla garantiza la prevención y reducir la siniestralidad en las carreteras. Además, adaptar la velocidad a las condiciones de la vía es fundamental para evitar accidentes.

Una de las modificaciones más recientes es la señal P-33, un distintivo que muchos conductores no reconocen y cuyo significado es clave para circular con seguridad. No respetar la señalización distribuida por las vías puede acarrear sanciones económicas.

¿Qué significa la señal P-33?

Esta señal advierte de la proximidad de un tramo en el que la circulación puede verse dificultada por una pérdida importante de visibilidad debido a fenómenos como niebla, lluvia intensa, nieve, humo u otros agentes externos.

El distintivo muestra la mitad de un vehículo entrando en una zona con líneas horizontales de diferente longitud, representando una pérdida progresiva de visibilidad, como la que se produce al entrar en un banco de niebla.

Señal P-33 / DGT

Cómo deben actuar los conductores al verla

Cuando un conductor encuentra la señal P-33 en carretera, debe conocer que puede encontrarse con una zona donde la visibilidad disminuye. La DGT recomienda:

Reducir la velocidad y adaptarla a las condiciones de la vía

Aumentar la distancia de seguridad

Extremar la atención al volante

Utilizar las luces de cruce cuando sea necesario

Activar las luces antiniebla únicamente cuando las condiciones lo requieran

El uso incorrecto de las luces antiniebla puede deslumbrar al resto de usuarios y generar una situación de peligro.

Su principal objetivo es evitar accidentes

El objetivo de la DGT es que las señales sean más fáciles de interpretar y permitan a los conductores anticiparse a situaciones de riesgo. De esta manera, aunque no conozcan su significado pueden reconocerlas gracias al dibujo que presenta en su interior y la forma.

Las condiciones meteorológicas adversas pueden poner en peligro la conducción. Por ello, conocer las señales e identificarlas puede ser clave para reaccionar antes una situación peligrosa en la carretera.