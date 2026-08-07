Una creadora reivindica el orgullo de hablar de Canarias en redes: "A algunos canarios les molesta"
Nisamar Batista defiende que mostrar la cultura y el talento de las Islas no es una moda, sino una forma natural de dar visibilidad a lo propio
El contenido relacionado con Canarias ha ganado cada vez más espacio en las redes sociales. Palabras propias de las Islas, tradiciones, artesanía, moda, música o recomendaciones de lugares forman parte de las publicaciones de numerosos creadores que utilizan sus perfiles para dar visibilidad a la cultura del archipiélago.
Sin embargo, este auge también ha provocado críticas entre quienes consideran que hablar de lo canario se ha convertido en una moda. La creadora de contenido Nisamar Batista ha respondido a estos comentarios y ha defendido el derecho de cualquier persona a mostrar con orgullo el lugar del que procede.
"Hay canarios que les molesta que se suba cosas de Canarias", afirma en un vídeo difundido en su cuenta de Instagram, donde cuestiona la polémica generada alrededor de este tipo de publicaciones.
"¿De qué quieren que hable?"
Batista sostiene que hablar de Canarias es una consecuencia natural de su propia experiencia y del entorno en el que ha crecido. Por este motivo, rechaza que los creadores tengan que buscar temas alejados de su realidad para evitar críticas.
"¿De qué quieren que hable? ¿De Australia? Yo no he estado en Australia", señala, defendiendo que cada persona hable del territorio, la cultura y las vivencias que conoce.
La creadora celebra, además, que las herramientas digitales permitan actualmente ampliar la difusión del trabajo de artistas, diseñadores, artesanos y otros profesionales canarios que durante años no dispusieron de un escaparate con el mismo alcance.
Más visibilidad para el talento de las Islas
Para Batista, el crecimiento del contenido canario no debe entenderse como una tendencia pasajera, sino como una oportunidad para apoyar a quienes trabajan desde las Islas y conseguir que sus proyectos lleguen a más personas.
También responde a quienes menosprecian esta mayor presencia de Canarias en internet y considera que cada persona debe defender y apoyar el lugar al que pertenece. "Ser canario de siempre ha sido crema", asegura Nisamar.
Su mensaje termina con una postura clara: continuar mostrando la cultura canaria, aprovechar el altavoz que ofrecen las redes sociales y seguir dando espacio al talento de las Islas.
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