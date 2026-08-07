La Fundación Sonsoles Soriano impulsa la vida independiente de personas con discapacidad intelectual con el apoyo de fundación Moeve

Fundación Moeve ha visitado a la Fundación Canaria Sonsoles Soriano para conocer el desarrollo del programa `Hogar que sueño. Un proyecto para la vida independiente sostenible´, iniciativa galardonada en la última edición de los Premios al Valor Social. El programa tiene como objetivo promover la autonomía, la inclusión social y la vida independiente de personas con discapacidad intelectual mediante apoyos personalizados y la incorporación de hábitos sostenibles en su vida cotidiana.

La responsable de fundación Moeve en Canarias, Belén Machado, y Javier Orrillo, profesional de Moeve y padrino solidario del proyecto ganador, visitaron la sede de la entidad en Santa Cruz de Tenerife, donde fueron recibidos por su equipo directivo y técnico, encabezado por la presidenta de honor y fundadora, Georgette Bugnion y la gerente, Tania Paredes, con quienes pudieron conocer el avance de las actuaciones que se están desarrollando en el marco del programa.

La dotación de 25.000 euros concedida por fundación Moeve en la última edición los Premios al valor social permite que 25 personas con discapacidad intelectual se beneficien del programa en la isla de Tenerife a lo largo del ejercicio 2026, reforzando los apoyos que reciben para desarrollar una vida autónoma, digna e integrada en la comunidad.

Durante la visita a la entidad, Belén Machado destacó el valor de la iniciativa que “fomenta la inclusión real al ofrecer a cada persona apoyo individualizado adaptado a su propia condición. Todos somos distintos y ese acercamiento del programa a las necesidades específicas se cada beneficiario lo hace realmente efectivo a la hora de ayudarles en su vida autónoma. Es admirable ver cómo la Fundación Sonsoles Soriano se centra en las personas caminando a su lado, promoviendo su bienestar y su autonomía, y ayudándoles a desarrollar su propio proyecto de vida”.

Por su parte, desde la Fundación Sonsoles Soriano, Georgette Bugnion y Tania Paredes agradecieron a la Fundación Moeve el respaldo recibido a través de los Premios al valor social, destacando que esta financiación les ha permitido “fortalecer un proyecto que mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, reforzando los apoyos que necesitan para vivir de forma cada vez más autónoma y participar activamente en la comunidad”. “Con este premio hemos podido ampliar el número de personas beneficiarias e incorporar, además, elementos innovadores y sostenibles que integran prácticas respetuosas con el entorno y promueven una vida independiente alineada con los valores de inclusión social, participación comunitaria y responsabilidad social”, sostuvieron.

El proyecto `Hogar que sueño´ comenzó a ejecutarse el pasado mes de enero con un estudio individualizado de las necesidades y objetivos de cada participante, a partir del cual se elaboraron planes de apoyo adaptados a cada uno de ellos, además de ser redactados en lectura fácil para facilitar su comprensión.

Desde entonces, el equipo técnico de la entidad ha llevado a cabo un acompañamiento continuado en los domicilios de las personas beneficiarias, trabajando aspectos esenciales para la vida independiente como la organización y mantenimiento del hogar, la planificación de las compras, la alimentación saludable, la elaboración de menús, la prevención de riesgos domésticos o la gestión cotidiana de las tareas del hogar.

Asimismo, el programa incluirá durante todo el año 2026 actuaciones dirigidas al cuidado personal, la promoción de hábitos saludables, la educación afectivo-sexual y el fomento de la autonomía en la gestión de la salud.

Sostenibilidad e inclusión de la mano

Uno de los elementos diferenciales del proyecto es la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental a través de talleres grupales y entrenamientos individualizados, donde las personas participantes adquieren conocimientos sobre reciclaje, reducción de residuos, eficiencia en el consumo de agua y economía circular, trasladando estos hábitos a su vida diaria.

Además, la Fundación Sonsoles Soriano está impulsando la participación de los usuarios en actividades comunitarias relacionadas con la conservación del entorno, como iniciativas de limpieza de playas y montes o la colaboración con huertos urbanos, favoreciendo al mismo tiempo su inclusión social y su compromiso con el medio ambiente.

Sobre los Premios al valor social

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Los Premios al valor social de fundación Moeve nacieron en 2005 con el objetivo de apoyar a entidades que trabajan con colectivos vulnerables en las zonas donde Moeve está presente. En Canarias, gracias a estos galardones se han impulsado hasta la fecha 80 proyectos sociales, con una aportación global de 862.000 euros. La próxima convocatoria se abrirá el próximo 1 de septiembre.