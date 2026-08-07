El Gobierno de Canarias invierte 2,9 millones de euros en 106 ecógrafos para renovar la tecnología sanitaria

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias adjudicó por 2.913.654 euros, impuestos incluidos, el suministro, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento durante el periodo de garantía de 106 ecógrafos destinados a seis hospitales del Servicio Canario de la Salud (SCS) en Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera.

La actuación cuenta con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Canarias FEDER 2021-2027.

La Consejería señala que la inversión busca "reforzar el equipamiento técnico de los servicios diagnósticos" de los centros hospitalarios incluidos en el contrato.

Ocho lotes para distintas necesidades clínicas

El expediente se divide en ocho lotes que agrupan equipos con distintas características. Sanidad sostiene que esta estructura permitió adaptar el material a las necesidades clínicas y funcionales de cada hospital y optimizar los recursos destinados a la compra.

El contrato incluye 13 ecógrafos ultraportátiles, 34 portátiles sobre carro de transporte, un equipo portátil para urgencias ginecológicas y paritorios y 43 ecógrafos de uso clínico general.

A ellos se añaden cuatro equipos para Urología, cinco para Radiología, otros cinco para servicios relacionados con Angiología y Cirugía vascular, Cirugía, Cirugía coloproctológica y Anestesia, además de un ecógrafo para las necesidades específicas de Neurología.

Todos los dispositivos incorporan los complementos y programas informáticos necesarios para su utilización por el personal sanitario, según recoge la información difundida por la Consejería.

Tenerife recibirá 42 de los nuevos equipos

En Tenerife, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria recibirá 21 ecógrafos: doce portátiles, cuatro de uso clínico general y cinco destinados a Radiología.

El Hospital Universitario de Canarias incorporará otros 21 equipos. La distribución incluye cinco ecógrafos portátiles, uno para urgencias ginecológicas y paritorios, doce de uso clínico general y tres destinados a especialidades vinculadas con Angiología y Cirugía vascular, Cirugía, Cirugía coloproctológica y Anestesia.

Gran Canaria concentra 57 ecógrafos

La mayor parte de la nueva dotación corresponderá a Gran Canaria, donde se distribuirán 57 de los 106 equipos. El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil recibirá 31 ecógrafos: siete ultraportátiles, diez portátiles, diez de uso general, tres para Urología y uno para Neurología.

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín sumará 26 dispositivos. El reparto contempla cuatro ultraportátiles, cinco portátiles, catorce de uso clínico general, uno para Urología y dos para las especialidades quirúrgicas y de Anestesia incluidas en el contrato.

Siete equipos para La Palma y La Gomera

El Hospital Universitario de La Palma recibirá seis ecógrafos: dos ultraportátiles, dos portátiles y dos de uso clínico general. Por su parte, el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera, incorporará un equipo de uso clínico general.

La distribución refleja un peso mayor de los dos grandes complejos hospitalarios de Gran Canaria y de los centros universitarios de Tenerife, aunque el contrato también reserva equipamiento para hospitales de las islas no capitalinas.

Renovación tecnológica de los centros del Servicio Canario de la Salud

La Consejería enmarca esta adquisición en la renovación tecnológica de los centros del Servicio Canario de la Salud, tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria y Atención Especializada.

En su comunicación, Sanidad indica que estas inversiones persiguen seguir "mejorando la capacidad diagnóstica y la calidad de la atención sanitaria", además de favorecer el acceso a recursos tecnológicos en el conjunto del Archipiélago.

La adjudicación se suma a otra actuación anunciada el pasado abril, cuando el SCS destinó 3.024.852 euros a 37 ecógrafos para distintos hospitales de Canarias. Entre ambas operaciones, las dotaciones alcanzan 143 equipos y una inversión conjunta de 5.938.506 euros, a partir de los importes comunicados por Sanidad.