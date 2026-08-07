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Perestelo realiza en Venezuela el seguimiento de la respuesta de Canarias tras los terremotos

El viceconsejero José Luis Perestelo evalúa la respuesta del Ejecutivo autonómico y las nuevas necesidades de la comunidad canaria en el país

Reunión Hermandad de las Nieves durante la visita de Perestelo

Reunión Hermandad de las Nieves durante la visita de Perestelo / LP/DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, José Luis Perestelo, desarrolla estos días una agenda de trabajo en Venezuela para evaluar la evolución de la respuesta desplegada por el Ejecutivo autonómico tras el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio. La visita, que se prolongará hasta el 15 de agosto, permitirá comprobar la evolución de las medidas puestas en marcha desde el inicio de la emergencia, reforzar la coordinación con las entidades canarias y las autoridades españolas presentes en el país y, valorar las nuevas necesidades de los canarios y sus descendientes residentes en Venezuela, con el objetivo de seguir adaptando la respuesta del Gobierno de Canarias a la evolución de la situación.

Se trata de la primera visita institucional del Gobierno de Canarias a Venezuela desde los terremotos y forma parte del plan de seguimiento diseñado por el Ejecutivo autonómico para mantener una respuesta permanente a la comunidad canaria, reforzar la coordinación sobre el terreno y adaptar las actuaciones a la evolución de la emergencia.

Perestelo y Morales reunidos

J. Luís Perestelo y Dayana Morales reunidos / LP/DLP

Nueva delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela

La agenda de trabajo se inició con la toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Dayana Morales, quien asume la responsabilidad al frente de la Delegación en un momento especialmente relevante para el seguimiento de las actuaciones desplegadas tras los terremotos. La nueva delegada del Gobierno se incorporó a la agenda institucional de Perestelo en la primera visita oficial a Venezuela después de los seísmos. Ambos mantuvieron reuniones de trabajo para analizar la evolución de la situación y reforzar la coordinación entre administraciones.

Asimismo, el viceconsejero visitó el centro logístico desde el que se coordina parte de la recepción y distribución de la ayuda humanitaria destinada a las zonas afectadas, especialmente al estado de La Guaira, una de las áreas más castigadas.

Medidas desplegadas tras la emergencia

Al inicio de la emergencia, el Ejecutivo autonómico sostuvo una coordinación permanente con las 22 entidades canarias presentes en el país, la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela y las autoridades españolas. Gracias a la colaboración de particulares, empresas y entidades colaboradoras, se distribuyeron paquetes con alimentos de primera necesidad, agua y medicamentos entre las personas afectadas.

Como parte de esta respuesta, el Ejecutivo aprobó una modificación presupuestaria de 1,8 millones de euros para reforzar durante los próximos meses la atención social y sanitaria a la comunidad canaria residente en Venezuela, con especial incidencia en La Guaira y Caracas. Ampliando en un 44,7 % la cobertura de alimentación, medicamentos y asistencia sanitaria.

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"Las entidades canarias vuelven a demostrar que son un pilar fundamental para llegar a quienes más lo necesitan. Nuestra obligación es seguir a su lado, escuchar sus necesidades y trabajar de forma coordinada para que la ayuda continúe llegando a la comunidad canaria en Venezuela", subrayó Perestelo.

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