Pestana, sobre la crisis en Ceuta: "Estamos obligados a colaborar con Marruecos"

En mitad de una crisis migratoria en Ceuta con la entrada desde el jueves de decenas de miles de personas a nado o caminando alrededor del espigón fronterizo con Marruecos, Anselmo Pestana, delegado del Gobierno, fue preguntado en rueda de prensa sobre las preocupaciones en materia migratoria en Canarias. A este respecto destacó que "estamos obligados a colaborar con Marruecos", al mismo tiempo que reconoció que la colaboración con el país vecino ha dado lugar a una llegada de pateras a las Islas "más esporádicas" este año.

En esta línea, el delegado del Gobierno destacó las colaboraciones con las autoridades de los países de tránsito. Es decir, también Senegal y Mauritania. Pues bien, mientras a estas alturas del año –en 2025– se contabilizaban entre 11.000 y 12.000 personas entrando por la ruta migratoria más mortífera del mundo, que es la del Atlántico, a día de hoy se cuentan cerca de 4.700. Así, subrayó, "se espera una moderación al final del año de las llegadas de entre el 40% y el 35%".

Pese a este descenso, el delegado advirtió de que "la presión de salida sigue existiendo, no nos vamos a engañar". Los conflictos en países como Mali y Níger, la inestabilidad en el Sahel, la pobreza y los efectos del cambio climático siguen actuando como factores que empujan los movimientos migratorios hacia Europa. Por ello, Pestana defendió la necesidad de mantener la cooperación con los países de origen y tránsito: “Mientras ese compromiso se mantenga, habrá una labor importante de contención”.