La Policía Canaria avisa a quienes vayan a una romería este verano: así debes caminar por la carretera

El verano en Canarias llega acompañado de romerías, peregrinaciones, conciertos y numerosas fiestas populares que reúnen a miles de personas y multiplican los desplazamientos por las Islas. Con estas celebraciones en marcha, la Policía Canaria ha difundido una serie de recomendaciones para disfrutar de ellas con seguridad y reducir el riesgo de accidentes.

Los consejos, compartidos también por el 112 Canarias dentro de la campaña #NoSeasEstadística, prestan especial atención a quienes realizan a pie parte del recorrido de una romería o peregrinación, especialmente cuando tienen que circular por vías abiertas al tráfico.

Una de las principales recomendaciones es sencilla pero importante: utilizar chaleco reflectante y caminar por el lado de la calzada que permita ver de frente los vehículos que se aproximan.

Cómo caminar por la carretera durante una romería

La Policía Canaria insiste en la importancia de hacerse visible cuando el recorrido obliga a transitar por una carretera. El uso de elementos reflectantes permite que los conductores puedan detectar con mayor facilidad la presencia de peatones.

Una de las carrozas en la romería / LP/DLP

Además, aconseja caminar por el lado desde el que sea posible observar los vehículos de frente, lo que permite advertir con antelación su aproximación y reaccionar ante cualquier posible situación de peligro.

Son recomendaciones especialmente dirigidas a romerías y peregrinaciones, pero el mensaje de prevención se extiende al conjunto de acontecimientos multitudinarios que se celebran durante los meses de verano.

Mejor en transporte público

Para acudir a conciertos, fiestas y otros eventos, el cuerpo autonómico recomienda realizar los desplazamientos en transporte público siempre que sea posible.

Una vez en el lugar de celebración, también pide seguir en todo momento las indicaciones proporcionadas por los servicios de seguridad y por la propia organización.

Guagua de Global en Las Palmas de Gran Canaria / ALEJANDRO QUEVEDO

La Policía Canaria aconseja, además, evitar permanecer en lugares elevados desde los que exista riesgo de caída, como determinadas escaleras o zonas poco seguras en espacios con grandes concentraciones de personas.

Saber cómo salir de un local

Otra de las pautas afecta a quienes acuden a celebraciones en recintos o locales. Antes de que se produzca cualquier emergencia, conviene identificar las vías y salidas de evacuación para saber por dónde abandonar el espacio en caso de necesidad.

Con estas recomendaciones, la Policía Canaria busca concienciar sobre pequeñas medidas de prevención que pueden resultar fundamentales durante las fiestas del verano.

El mensaje forma parte de #NoSeasEstadística, una campaña con la que se pretende evitar que una jornada de celebración termine en un accidente.