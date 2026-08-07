Sesé pide un pacto para mejorar la competitividad ante la desaceleración de la economía canaria

La economía canaria mantiene su crecimiento, pero ha entrado en una fase de estabilización que obliga a centrar los esfuerzos en mejorar la competitividad y la productividad. Ese fue el principal mensaje lanzado este jueves por el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, durante la presentación del Boletín de Situación Económica correspondiente al segundo trimestre de 2026.

El dirigente empresarial descartó que el Archipiélago se encuentre ante un cambio de ciclo económico o una situación preocupante, aunque reconoció que los años de fuerte expansión tras la pandemia han quedado atrás. "Crecer será cada vez más difícil; lo importante será competir", afirmó, al tiempo que defendió un modelo basado en un crecimiento de mayor calidad y sostenible a largo plazo.

Para lograrlo, Sesé reclamó un entorno que favorezca la actividad económica. Entre las prioridades citó el aumento del parque de viviendas para facilitar el acceso al empleo, la mejora de las infraestructuras, así como garantizar el suministro de agua y energía en condiciones competitivas.

También puso el foco en el funcionamiento de las administraciones públicas. A su juicio, es necesario agilizar la gestión para evitar retrasos en infraestructuras, licitaciones que quedan desiertas y demoras en la ejecución de proyectos. En este sentido, propuso un compromiso conjunto entre administraciones, empresas, sindicatos y agentes sociales para mejorar la coordinación y la capacidad de ejecución.

El presidente de la Cámara insistió en que Canarias debe aprovechar el actual contexto para impulsar reformas que permitan ganar productividad. Advirtió, además, de que una licitación pública sin ofertas suele reflejar problemas en su planteamiento y lamentó la lentitud de proyectos estratégicos, como la ampliación del aeropuerto Tenerife Sur, cuya ejecución completa aún tardará varios años.

Sesé también cuestionó que el aumento de la recaudación del IGIC, que se encuentra en niveles récord, no se traduzca en una mejora de los servicios públicos.

En el plano internacional, señaló que el bloqueo del estrecho de Ormuz no ha provocado problemas de abastecimiento en Canarias, aunque sí está generando dificultades logísticas por la congestión en algunos puertos internacionales y el encarecimiento de los fletes.

Por su parte, la directora general de la Cámara de Comercio, Lola Pérez, explicó que los indicadores del boletín reflejan una moderación del ritmo de crecimiento. El PIB de Canarias avanzó un 2,9% interanual en el segundo trimestre de 2026, una cifra que se acerca al crecimiento registrado en el conjunto de España, del 2,7%, lo que confirma la tendencia de desaceleración de la economía insular.