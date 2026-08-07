¿Dónde ver el eclipse en Canarias y por qué se activará la prealerta?

Canarias se prepara para una jornada excepcional por el eclipse parcial de sol del miércoles 12 de agosto. La Dirección General de Emergencias activará ese día la situación de prealerta del PLATECA ante el fuerte aumento de movilidad previsto y los riesgos asociados a las concentraciones de personas en cumbres, medianías y miradores del Archipiélago.

El Gobierno de Canarias advierte especialmente del riesgo de incendios forestales. La acumulación de vehículos sobre vegetación seca, las colillas y otras conductas negligentes pueden favorecer igniciones en un momento del verano especialmente sensible.

La recomendación principal es clara: evitar desplazamientos innecesarios, buscar lugares próximos y seguros para observar el eclipse y escalonar el regreso una vez termine el fenómeno.

El peligro de incendio preocupa especialmente en las zonas forestales

Uno de los principales motivos de la activación preventiva es la posibilidad de que miles de personas se desplacen hasta zonas elevadas o forestales para observar mejor el eclipse.

La concentración de coches y personas puede aumentar el riesgo de fuego debido al contacto de catalizadores calientes con vegetación seca, además de colillas mal apagadas u otras imprudencias.

Emergencias advierte de que una situación de este tipo podría incluso obligar a aplicar medidas contempladas en el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA).

Por ello, se pide extremar la precaución en montes y medianías y evitar cualquier conducta que pueda generar una chispa o una fuente de calor.

Canarias activará la prealerta del PLATECA el 12 de agosto ante el aumento de desplazamientos previsto para observar el eclipse. / La Provincia

Carreteras estrechas y miradores pueden convertirse en puntos críticos

La movilidad será otro de los grandes retos de la jornada. El Gobierno teme que determinadas carreteras con un único acceso o poca capacidad puedan saturarse si se produce una llegada masiva de vehículos.

Ese escenario podría dificultar el paso de ambulancias y bomberos, complicar una evacuación y generar lo que Emergencias define como un efecto de «fondo de saco», con coches acumulados sin una salida rápida.

También preocupa el final simultáneo del eclipse. Una salida masiva podría superar la capacidad de guaguas, estaciones y ferris, retrasando la desconcentración y dejando a numerosas personas sin alternativas inmediatas de transporte.

Por este motivo, se recomienda utilizar el transporte público siempre que sea posible y respetar cualquier restricción que establezcan cabildos y ayuntamientos.

Calor, deshidratación y posibles problemas respiratorios

La espera prolongada al aire libre durante las horas de mayor insolación también puede generar problemas de salud.

Emergencias advierte del riesgo de deshidratación, síncopes y golpes de calor, especialmente entre personas vulnerables o que permanezcan varias horas expuestas al sol.

Si durante esos días se produce además un episodio de calima, la situación podría complicarse. El polvo en suspensión puede agravar patologías respiratorias, reducir la visibilidad y dificultar la propia observación del fenómeno astronómico.

En ese supuesto podrían adoptarse medidas adicionales dentro del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

El eclipse también puede aumentar el riesgo en playas y zonas de baño

La coincidencia del fenómeno con una jornada estival introduce otro factor de riesgo: las playas.

La distracción durante el eclipse, el posible consumo de alcohol, la disminución temporal de la luz y la finalización de algunos servicios ordinarios de socorrismo pueden incrementar el peligro de accidentes y ahogamientos.

También se prevé una elevada afluencia en miradores, plazas y paseos, donde las aglomeraciones podrían provocar caídas, empujones, conflictos por el espacio o dificultades para controlar accesos y aforos.

Ni gafas de sol ni radiografías: cómo observarlo con seguridad

La Dirección General de Salud Pública recuerda que las gafas de sol convencionales no protegen los ojos para mirar directamente al sol, por muy oscuras que sean.

Tampoco son seguros recursos caseros como radiografías, CDs, DVDs, cristales ahumados, gafas 3D o filtros improvisados.

Las gafas destinadas a observar el eclipse deben contar con marcado CE y, preferiblemente, hacer referencia a la norma EN ISO 12312-2:2015.

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También deben incluir los datos del fabricante o importador, instrucciones claras de utilización y un filtro en perfecto estado, sin rayaduras, roturas, burbujas ni zonas transparentes.