¿Vives en Canarias y quieres pasar una temporada en Hawái? Ofrecen alojamiento a cambio de cuidar cerdos rescatados 20 horas a la semana

Un anuncio de una organización sin ánimo de lucro situada en Keaau, en la Isla Grande de Hawái, ofrece la oportunidad de cambiar durante unos meses un archipiélago volcánico por otro y vivir en plena naturaleza con el alojamiento incluido.

Para quienes buscan una nueva experiencia totalmente alejada de la rutina diaria, el programa permite residir dentro de las propias instalaciones a cambio de participar en el funcionamiento cotidiano del refugio. Sin embargo, la convocatoria no ofrece un salario en efectivo.

Para quienes viven en Canarias, habituados al buen clima, las grandes playas y los parajes volcánicos, supone una oportunidad única para aprender y disfrutar en sintonía con la naturaleza y los animales del santuario. El alojamiento incluye también electricidad, conexión wifi y otros servicios básicos.

Cuidar y alimentar a los cerdos rescatados

Las funciones no se limitan a pasar tiempo con los animales. La persona seleccionada tendrá que colaborar en su alimentación, comprobar que dispongan de agua limpia y observar su estado de salud y comportamiento.

También deberá limpiar los recintos y refugios, renovar las zonas de descanso y participar en labores de mantenimiento como el cuidado del terreno, el compostaje o la reparación de cercados.

Otra parte del programa consiste en preparar actividades de enriquecimiento y socialización para los cerdos, además de apoyar las visitas, acciones de divulgación y proyectos comunitarios desarrollados por la organización.

¿Es necesario tener experiencia con animales?

El santuario valora la experiencia previa en granjas, clínicas veterinarias o centros de protección animal, aunque no aparece como un requisito obligatorio.

La organización busca una persona responsable, autónoma, interesada en el bienestar animal y dispuesta a realizar trabajo físico al aire libre en un entorno rural. También se tendrá en cuenta la capacidad para convivir y colaborar con otras personas dentro del santuario.

El horario será flexible y estará distribuido en aproximadamente 20 horas de colaboración a la semana. Una vez completadas las tareas, la persona seleccionada dispondrá de tiempo libre para recorrer la Isla Grande y conocer sus playas y paisajes volcánicos.

Una estancia de varios meses en Hawái

La convocatoria publicada en la plataforma Idealist establece como fecha prevista de inicio el 17 de agosto de 2026 y sitúa la finalización el 1 de enero de 2027. El santuario prefiere que la persona seleccionada pueda comprometerse durante un periodo mínimo de entre tres y seis meses.

La fecha límite inicial para enviar la candidatura es el 10 de agosto, aunque la organización también indica que estudia incorporaciones de manera progresiva.

Los vuelos hasta Hawái, la manutención, el seguro, los gastos personales y los desplazamientos fuera del santuario no figuran entre las prestaciones incluidas en la convocatoria.

Cómo presentar la candidatura

Las personas interesadas deben enviar su currículum y un breve texto en inglés en el que expliquen por qué quieren vivir y colaborar en Selah’s Pig Sanctuary.

Durante el proceso también se plantean preguntas sobre la experiencia previa con animales, los objetivos de la estancia, la convivencia comunitaria y la posesión de un permiso de conducir válido. La candidatura puede presentarse mediante Idealist o a través del correo de contacto indicado por el santuario.

Atención al visado para viajar desde Canarias

La oferta no especifica si admite candidaturas internacionales ni si la organización facilita la documentación migratoria. Por eso, cualquier persona residente en Canarias debe confirmar este punto con el santuario antes de reservar vuelos o asumir otros gastos.

La autorización ESTA permite viajar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visado para determinados desplazamientos turísticos o de negocios, pero no sustituye automáticamente al permiso que pueda corresponder a una estancia de prácticas, intercambio o trabajo.

El Departamento de Estado señala que el tipo de visado depende del propósito real del viaje y que los participantes en programas de intercambio no pueden utilizar para ello el ESTA o un visado ordinario de visitante.

Por tanto, antes de apuntarse será necesario consultar directamente con la organización si acepta residentes en España, qué documentación exige y si está autorizada para incorporar participantes extranjeros.