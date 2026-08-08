La Aemet avisa de un cambio de tiempo en Canarias mañana domingo: bajan las temperaturas y se retira la calima

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo 9 de agosto un descenso generalizado de las temperaturas en Canarias, después de varios días marcados por valores elevados en buena parte del archipiélago.

La bajada será especialmente significativa en las zonas de interior de las islas de mayor relieve, donde localmente podrá llegar a ser notable. En las costas también descenderán los termómetros, aunque de forma más ligera.

El cambio térmico vendrá acompañado por una mayor presencia de nubosidad. En el norte de las islas montañosas predominarán los cielos nubosos, una situación que también afectará al norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura.

Durante las horas centrales del día se abrirán claros en estas zonas, mientras que en el resto del archipiélago dominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Día de calor en el sur de Gran Canaria (05/08/26) / Andrés Cruz

La calima todavía permanecerá presente en medianías y cumbres durante la primera parte de la jornada, aunque tenderá a retirarse progresivamente durante la segunda mitad del domingo.

El alisio continuará soplando con intensidad. En la provincia oriental predominará la componente norte, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, el sureste de Lanzarote y la mitad sur de Fuerteventura.

En estas zonas no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, con mayor probabilidad en determinados sectores de La Gomera y Gran Canaria.

LANZAROTE — Más nubes y descenso de las temperaturas

Predominarán los intervalos nubosos en el norte y oeste durante parte de la jornada, aunque se abrirán claros en las horas centrales. En el resto de la isla habrá un ambiente poco nuboso o despejado. Las temperaturas descenderán y el viento de componente norte podrá soplar con fuerza en el sureste, sin descartar alguna racha ocasionalmente muy fuerte.

Arrecife: 23 / 30 °C

FUERTEVENTURA — Menos calor y viento en el sur

El norte y oeste presentarán mayor nubosidad, con apertura de claros durante las horas centrales. Las temperaturas experimentarán un descenso, más moderado en las zonas costeras. El viento soplará de componente norte y tendrá intervalos de fuerte en la mitad sur, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

Puerto del Rosario: 22 / 29 °C

GRAN CANARIA — Descenso notable en el interior

El norte permanecerá nuboso durante parte del día, aunque se abrirán claros en las horas centrales. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. La bajada de las temperaturas será especialmente acusada en las zonas interiores y podrá ser localmente notable. La calima en medianías y cumbres tenderá a retirarse durante la tarde. El alisio soplará con fuerza en las vertientes sureste y noroeste, donde serán más probables las rachas ocasionalmente muy fuertes.

TENERIFE — Bajada térmica y más nubes en el norte

Las vertientes septentrionales tendrán cielos nubosos, con apertura de claros durante el tramo central de la jornada. El sur permanecerá más despejado. Las temperaturas descenderán, especialmente en el interior, mientras que la calima irá desapareciendo de medianías y cumbres durante la segunda mitad del día. El viento tendrá intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste.

LA GOMERA — Rachas muy fuertes y temperaturas más bajas

El norte tendrá mayor presencia de nubosidad, mientras que en el resto predominarán los claros. Las temperaturas bajarán, con un descenso más acusado en las zonas interiores. El alisio soplará con fuerza en las vertientes expuestas y será una de las islas donde resulten más probables las rachas ocasionalmente muy fuertes.

LA PALMA — Menos calor y calima en retirada

Predominarán los cielos nubosos en el norte, con claros durante las horas centrales y ambiente más despejado en el resto. Las temperaturas descenderán, especialmente en las zonas interiores de la isla. La calima presente en medianías y cumbres irá remitiendo durante la tarde. El alisio podrá soplar con fuerza en las vertientes sureste y noroeste.

EL HIERRO — Descenso térmico y alisio intenso

El norte presentará intervalos nubosos, mientras que en el resto habrá cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas bajarán, de forma más apreciable en zonas interiores. La calima tenderá a desaparecer durante la segunda mitad de la jornada. El viento del nordeste podrá presentar intervalos de fuerte en las vertientes más expuestas.