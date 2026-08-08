Una caída puede parecer leve hasta que aparecen estas señales: el SUC explica cuándo preocuparse

Una caída sobre las rocas durante un día de playa o un resbalón junto a una piscina pueden terminar en algo más serio que un simple golpe. Este tipo de accidentes aumenta durante los meses de verano y puede provocar traumatismos, especialmente en la cabeza, cuya gravedad no siempre resulta evidente inmediatamente después del impacto.

Por este motivo, los profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC) recuerdan la importancia de observar la evolución de la persona afectada y reconocer determinadas señales que pueden advertir de un traumatismo craneoencefálico de mayor gravedad.

Entre los principales signos de alarma se encuentran la alteración del nivel de conciencia, una somnolencia anormal o tendencia a quedarse dormido, náuseas, vómitos y la aparición de sangre por la nariz o los oídos.

Los síntomas que no deben pasarse por alto

La presencia de cualquiera de estas señales puede indicar que las consecuencias del golpe son más importantes de lo que parecían inicialmente. Por ello, el SUC insiste en la necesidad de actuar con rapidez para reducir el riesgo de complicaciones y evitar un posible empeoramiento.

También pueden aparecer otros síntomas que deben poner en alerta, como un dolor intenso de cabeza, hematomas alrededor de los ojos o las orejas y cambios en las pupilas.

En este último caso, debe prestarse atención a si las pupilas presentan un tamaño anormalmente grande o pequeño o, especialmente, si existe una diferencia evidente entre una y otra.

¿Qué hacer después de una caída?

La forma de actuar resulta especialmente importante cuando el accidente se ha producido desde cierta altura. Ante esta situación, la recomendación es no mover a la persona herida hasta la llegada de los profesionales sanitarios, ya que podría existir una lesión en la columna vertebral y, particularmente, en las vértebras cervicales.

Mientras llegan los recursos de emergencia, quien acompañe al afectado puede comprobar algunos aspectos básicos de su estado: si permanece consciente y alerta, si respira correctamente y si tiene pulso.

Esta información deberá trasladarse al médico o enfermero coordinador para que pueda valorar la situación y determinar si es necesario adoptar alguna medida adicional mientras llegan los servicios sanitarios.

Un golpe en la cabeza debe ser valorado aunque no haya síntomas

La ausencia de señales de alarma tampoco permite descartar completamente una lesión. El SUC recomienda que los traumatismos en la cabeza producidos por mecanismos de cierta consideración sean valorados por un médico lo antes posible, aunque inicialmente la persona parezca encontrarse bien.

Esta recomendación se aplica, entre otros supuestos, a golpes derivados de caídas importantes o a traumatismos craneales sufridos después de un desvanecimiento.

Si el golpe afecta a una extremidad y se desconoce su gravedad, se aconseja evitar mover la zona lesionada. Cuando existe inflamación, puede aplicarse frío local mientras se espera una valoración médica.

Deformidad, sangrado o imposibilidad para moverse

Hay otros indicios que pueden revelar una lesión de mayor consideración. La existencia de una deformidad, sangrado o imposibilidad para mover la zona afectada requiere especial atención.

En estos casos, el SUC recomienda contactar con los servicios de emergencia para que un coordinador sanitario valore lo ocurrido e indique cómo proceder.

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Con playas, piscinas y zonas de costa especialmente concurridas durante el verano, reconocer estos síntomas y saber cómo reaccionar ante una caída puede resultar determinante para evitar que una lesión inicialmente inadvertida termine generando complicaciones.