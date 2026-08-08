Más de cien personas se 'pelean' por cada vivienda que sale en alquiler en Canarias

Contar cuántas personas se interesan por cada vivienda que sale al mercado permite medir hasta qué punto se ha complicado encontrar un alquiler en Canarias. El resultado deja poco margen para la duda. Una vivienda anunciada en la provincia de Las Palmas reúne una media de 123 potenciales inquilinos durante sus primeros diez días, mientras que en Santa Cruz de Tenerife son 116 las personas que compiten por el mismo inmueble.

Son los datos que recoge el Barómetro del Alquiler correspondiente al segundo trimestre de 2026, elaborado por el Observatorio del Alquiler, que utiliza precisamente este indicador para medir la presión que ejerce la demanda sobre las viviendas disponibles. Su referencia para considerar que un mercado se encuentra en equilibrio está en apenas 15 interesados por inmueble. Las dos provincias canarias multiplican prácticamente por ocho ese umbral.

La elevada competencia no es, además, el único obstáculo para quienes buscan casa en las Islas. A la dificultad de hacerse con uno de los inmuebles disponibles se suma un precio medio que ya ha superado ampliamente la barrera de los 1.000 euros mensuales en todo el Archipiélago. Alquilar cuesta de media 1.176 euros en Las Palmas y 1.131 euros en Santa Cruz de Tenerife, según el estudio. Ambas figuran entre las doce provincias españolas donde las rentas han rebasado ese nivel.

El mercado canario queda así atrapado entre unos precios elevados y una demanda que continúa siendo muy superior al número de viviendas que consigue absorber. La presión es algo mayor en la provincia oriental, donde por cada nuevo anuncio concurren siete personas más que en la occidental, aunque la distancia entre ambas resulta pequeña frente al volumen de aspirantes que soportan las dos.

Las Palmas cuenta ahora con 18 interesados menos por vivienda que hace un año, uno de los descensos interanuales que destaca el Barómetro. La caída no ha sido suficiente, sin embargo, para sacar a la provincia de los niveles más elevados de presión. Con 123 contactos durante los diez primeros días, encontrar un alquiler continúa implicando competir con más de un centenar de posibles inquilinos.

Más viviendas, pero todavía insuficientes

Hay, sin embargo, un dato que rompe parcialmente con la tendencia de escasez que describe el informe para el conjunto del mercado. La oferta residencial aumenta en las dos provincias canarias respecto al cierre de 2025. El gráfico de evolución incorporado al Barómetro contabiliza 486 viviendas más en Santa Cruz de Tenerife y otras 324 en Las Palmas.

El incremento sitúa a las dos provincias entre los territorios donde la evolución del parque disponible presenta un comportamiento positivo. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, el propio Observatorio incluye expresamente a la provincia entre aquellas donde detecta «atisbos de recuperación», junto a otros mercados que han conseguido sumar inmuebles frente al cierre del ejercicio anterior.

Pero que haya más casas disponibles no significa que sean suficientes. El informe advierte de que esa recuperación todavía se encuentra lejos de los niveles necesarios para satisfacer la demanda. Los 116 interesados por vivienda en Santa Cruz de Tenerife y los 123 de Las Palmas permiten dimensionar la distancia que todavía separa la oferta disponible de las necesidades del mercado.

Durante el año 2025 la oferta se redujo drasticamente en muchos municipios. En concreto, en Las Palmas mermó un 6,3%.

De hecho, el comportamiento reciente debe observarse después de varios ejercicios marcados por la pérdida de vivienda destinada al alquiler residencial. El Barómetro recuerda específicamente el caso de Las Palmas, donde la oferta se redujo un 6,3% durante 2025. Pese a la incorporación de inmuebles que ahora recoge la proyección para 2026, la presión continúa muy por encima de lo que el Observatorio considera un mercado normalizado.

La organización explica que cuando una vivienda desaparece de la oferta residencial no necesariamente deja de utilizarse. Entre los posibles destinos señala el alquiler temporal, turístico o por habitaciones, además de la venta del inmueble o su paso a vivienda vacía.

Más de 1.100 euros al mes

La presión adquiere otra dimensión al cruzarla con lo que cuesta acceder a esas viviendas. En ninguna de las dos provincias el alquiler medio baja ya de los 1.100 euros. Las Palmas alcanza los 1.176 euros mensuales, 45 euros por encima de los 1.131 euros de Santa Cruz de Tenerife.

El escenario que dibujan los tres indicadores es, por tanto, desigual. Canarias empieza a recuperar parte de la oferta, pero esa incorporación todavía no se traduce en una competencia sustancialmente menor por cada inmueble. Al mismo tiempo, las rentas permanecen en niveles elevados, de manera que quienes buscan una vivienda se enfrentan a una doble barrera, más de cien candidatos para un mismo alquiler y precios medios superiores a los 1.100 euros mensuales.