Las donaciones de sangre caen hasta un 35% en Canarias durante el verano: "Las urgencias no cesan en agosto"

A finales de julio, la Cruz Roja Americana declaró la segunda crisis nacional en el suministro de sangre de toda su historia, una alerta que llegó después de que las donaciones hubieran caído a su nivel más bajo en los últimos cuatro años. El motivo detrás de este descenso no es otro que el verano, pues durante este periodo las reservas suelen disminuir de una manera considerable. No se trata de un caso aislado, sino de un patrón que se observa prácticamente en todo el mundo.

Canarias, en concreto, pierde más de un tercio (entre un 30 y 35%) de sus donaciones en estos meses, según la propia Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia. Las urgencias, así como el resto de actividad hospitalaria, no se van de vacaciones, por lo que desde la Consejería de Sanidad recuerdan que, en estas fechas, este gesto altruista sigue siendo igual de necesario que el resto del año.

En las Islas, la caída en las donaciones se empezó a notar desde mediados de junio, coincidiendo con el final del curso escolar. Durante esas primeras semanas, el descenso se produjo de manera bastante progresiva, según reconocen desde Hemodonación. Julio, sin embargo, fue un mes «difícil» y temen que agosto vaya en la misma línea.

Ocurre lo mismo en Navidad y Carnaval

Algo similar ocurre durante la semana santa y las navidades. En este último periodo, el Archipiélago experimenta una reducción bastante más acusada que el resto del país, pues los carnavales –otro momento crítico para las reservas– suelen llegar con muy pocos días de margen.

Los donantes habituales están localizados por su código postal. El principal problema durante el verano es que una buena parte de ellos hace las maletas y se marcha por unos días e, incluso, por varias semanas. Al no estar en el sitio que les corresponde y al que acuden con frecuencia, mantener un número de transfusiones similar al de otros periodos estacionales suele complicarse. Para evitar que la distancia o los traslados sean un problema a la hora de donar, la Red Transfusional Canaria rueda por todos los municipios del Archipiélago. De hecho, sus unidades móviles, el elemento más emblemático e identitario de Hemodonación, se han convertido en los espacios que más sangre recogen.

Donar en zonas costeras y comerciales

Durante el resto del año, universidades, pueblos, centros de ciudad y, en general, cualquier rincón del Archipiélago es válido para invertir alrededor de veinte minutos en donar. Durante los meses estivales, sin embargo, la actividad se traslada a zonas comerciales abiertas y a entornos costeros, sobre todo, de islas no capitalinas como La Palma, Fuerteventura o La Gomera. «Su volumen de población aumenta de manera considerable durante estos meses porque mucha gente veranea allí, por ello también incrementamos el número de colectas», reconocen desde Sanidad.

Los habituales desplazamientos no son la única barrera que deben superar; el calor también es uno de los grandes inconvenientes durante estas fechas. «Pese a que, tanto los puntos fijos como las unidades móviles están equipadas con aire acondicionado, muchos usuarios tienen miedo de acercarse a donar por las altas temperaturas y lo peor es que las olas de calor son cada vez más frecuentes y más intensas», señalan desde el equipo.

El donante universal

La pasada semana, la Dirección General –antiguo Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia– lanzó un llamamiento al conocido como donante universal, el O negativo (O-). La sangre de este colectivo puede servir para el resto de perfiles, pero ellos solo pueden recibir de su mismo grupo. Durante esos días surgieron varias urgencias que precisaban transfusiones de ese tipo, por lo que el stock cayó de manera considerable.

Si las reservas de algún grupo son insuficientes, las intervenciones se posponen y se reprograman –una decisión que alargaría el proceso de enfermedad o la estancia en el hospital–, pero por el momento la Consejería señala que, en líneas generales, el stock está en un nivel medio.

¿Para qué se utiliza?

En el conjunto del país, la mayor parte de la sangre recolectada (34%) se destina a tratar pacientes oncológicos, mientras que un 25% se utiliza en intervenciones quirúrgicas varias y otro 21%, en enfermos crónicos y trasplantes. Asimismo, un 15% se necesita para atender anemias y el 5% restante, en paritorios.

Para donar sangre, los requisitos básicos son tener entre 18 y 65 años –hasta sesenta si es su primera donación–, pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Los hombres pueden acudir hasta cuatro veces y las mujeres hasta tres.

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¿Dónde se puede donar?

Aunque la actividad en los puntos fijos no cesa en estos meses de vacaciones, no es necesario desplazarse hasta ellos para contribuir. Durante la próxima semana, las unidades móviles se desplazarán por varios puntos de las dos provincias. En Gran Canaria, pasarán por Santa María de Guía, Valleseco, Telde, Agüimes y por la capital; en Fuerteventura, estarán en Gran Tarajal; en Tenerife, pararán en Tejina y La Orotava; y, en La Palma, en Breña Alta, San Andrés y Sauces y Santa Cruz.