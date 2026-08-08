¿Vas a ver el eclipse del 12 de agosto? Estas son las advertencias que debes conocer en Canarias

Canarias tiene una cita con el cielo el próximo miércoles 12 de agosto. El eclipse solar podrá contemplarse desde el Archipiélago de manera parcial, pero con una magnitud considerable: dependiendo del lugar desde el que se observe, la Luna llegará a ocultar entre un 66% y un 77% del disco solar.

La expectación ante el fenómeno lleva aparejada, sin embargo, una advertencia fundamental: mirar directamente al Sol sin la protección apropiada puede poner en riesgo la vista. El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología ha difundido una serie de recomendaciones para disfrutar del acontecimiento astronómico con seguridad y ha recordado qué elementos nunca deben utilizarse como sustitutos de unas gafas homologadas.

Y tampoco será necesario desplazarse a las cumbres ni buscar un enclave privilegiado. El eclipse podrá seguirse desde numerosos lugares de Canarias, desde una terraza o una azotea hasta una plaza, una playa o un mirador. De hecho, debido a las altas temperaturas de estas fechas, el Museo Elder recomienda evitar desplazamientos innecesarios hacia las zonas de cumbre.

PUNTOS OBSERVACIÓN / LP/DLP

Las gafas de sol no protegen para observar el eclipse

Una de las principales recomendaciones pasa por utilizar exclusivamente protección ocular certificada para la observación solar. Las gafas de sol convencionales no son suficientes, independientemente de lo oscuras que sean.

Tampoco deben emplearse soluciones caseras como radiografías, cristales ahumados o filtros que no estén homologados, según advierte el Museo Elder.

La precaución se extiende a los dispositivos ópticos. No se debe observar directamente el Sol utilizando cámaras, teléfonos móviles, prismáticos o telescopios sin los filtros solares específicos que requieren estos equipos.

GAFAS HOMOLAGADAS / LP/DLP

Ni siquiera con gafas homologadas debe mirarse continuamente

Contar con unas gafas adecuadas tampoco significa que se pueda permanecer observando el Sol de manera continuada. José Gilberto Moreno, director del Museo Elder y experto en Salud Comunitaria y Educación para la Salud, recomienda no mantener la mirada durante más de 20 o 30 segundos seguidos, incluso utilizando correctamente protección homologada.

La recomendación recogida en el comunicado es realizar posteriormente descansos intercalados de diez minutos antes de volver a observar el fenómeno.

Moreno hace especial hincapié, además, en la necesidad de supervisar a niños, niñas y personas mayores para impedir que puedan mirar directamente al Sol sin la protección necesaria.

ECLIPSE / LP/DLP

Canarias no quedará a oscuras

Aunque la ocultación del disco solar será elevada en algunos puntos, desde Canarias el fenómeno será parcial. El responsable del Museo Elder explica que en las Islas no se percibirán grados de oscuridad como los asociados a un eclipse total.

Precisamente esa circunstancia puede hacer todavía más importante extremar las precauciones. Al mantenerse la luminosidad ambiental, el eclipse puede no transmitir al observador una percepción evidente del riesgo que supone dirigir la mirada hacia el Sol.

«Se trata de percibir y conocer un evento astronómico único y despertarnos nuestra curiosidad científica», señala Moreno, quien recuerda que en próximos años habrá oportunidades de contemplar eclipses totales cuya franja atravesará también la Península.

GAFAS MUSEO ELDER / LP/DLP

¿Dónde conseguir gafas para ver el eclipse?

Ante el interés que está generando la cita astronómica, se distribuirán gafas homologadas en diferentes puntos de Canarias. Los establecimientos de venta del Grupo Social ONCE dispondrán de unidades para entregar a la ciudadanía dentro de la campaña Una vista única, cuídala.

El Museo Elder también entregará gafas homologadas con la adquisición de una entrada al centro, hasta fin de existencias. Además, habrá unidades gratuitas en los puntos de divulgación que la institución instalará con motivo del eclipse.

El museo prevé contar con una atalaya cósmica en cada una de las ocho islas, donde divulgadores científicos acompañarán a los asistentes durante la tarde y explicarán la evolución del eclipse hasta la puesta de sol.

La institución insiste, no obstante, en que no es necesario acudir a estos lugares para contemplarlo. El fenómeno será visible desde buena parte del Archipiélago y cada municipio tendrá unas condiciones concretas de visibilidad.