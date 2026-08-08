La Ley de Municipios Turísticos de Canarias nace con beneficios en diferido y sin financiación

No todos los municipios turísticos de Canarias afrontan los mismos retos. Mientras unos reciben millones de visitantes al año y deben reforzar servicios como la limpieza, la seguridad o el mantenimiento urbano, otros buscan convertir su patrimonio histórico, paisajístico o cultural en un motor de desarrollo. Esa diferencia es la que el Gobierno de Canarias ha plasmado en la Ley de Municipios Turísticos de Canarias, que entró en vigor hace apenas 10 días y que por primera vez distingue las particularidades entre municipios turísticos de excelencia y municipios turísticos de singularidad. Dos categorías con necesidades distintas y que aspiran a beneficiarse de la norma desde perspectivas muy diferentes.

Municipios de excelencia: un modelo adaptado al turismo

San Bartolomé de Tirajana, al igual que Arona, Mogán o Puerto del Rosario, es uno de los territorios que obtendrá la consideración de municipio turístico de excelencia.

El municipio grancanario albergó casi el 50% de la presión turística de la isla, con 2.089.929 visitantes.

En el año 2025, el territorio lideró la llegada de visitantes en la isla con 2.089.929 turistas (el 49,85% del total), según los datos difundidos por el Patronato de Turismo de Gran Canaria.

Su alcalde, Marco Aurelio Pérez, explica que la principal diferencia con la nueva categoría de singularidad reside en el volumen de visitantes que soportan estos municipios, aunque ambas figuras no son incompatibles. "San Bartolomé de Tirajana tiene las Dunas de Maspalomas, que tienen un elemento de singularidad, pero cumple los requisitos para ser un municipio de excelencia turística", señala.

El Hotel Riu Palace Maspalomas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, dentro de la zona turística de Playa del Inglés / Europa Press

El regidor aclara que la ley tiene efectos inmediatos, pero sí sienta las bases para que los municipios turísticos cuenten con un reconocimiento específico que les permita responder mejor a una realidad distinta a la de cualquier otro ayuntamiento. "Desde el punto de vista de la aplicación directa de la ley, no hay ningún beneficio. Pero ahora que se va a comenzar a aplicar sí van a aparecer los beneficios para todos los municipios turísticos", afirma.

Entre esos beneficios sitúa la posibilidad de adaptar la estructura administrativa de los municipios que reciben millones de visitantes, pero continúan funcionando como cualquier otro municipio desde el punto de vista organizativo. Además, la presión solo parece ir en aumento, según los datos del 2025 de la patronal, el municipio grancanario continúa creciendo en términos absolutos a diferencia de otros territorios del sur de la isla, que han reducido su cuota de mercado en los últimos años.

Según explica, la presión turística repercute con mayor intensidad en la prestación de servicios como la Policía Local, el abastecimiento de agua, el saneamiento, el mantenimiento urbano o la conservación de las vías públicas, cuyo desgaste aumenta conforme lo hace el número de usuarios.

Respecto a la financiación específica de la norma, esta quedó fuera del texto para "facilitar su aprobación", aunque considera que la ley abre la puerta a que en el futuro puedan desarrollarse mecanismos económicos dirigidos a estos municipios. Asimismo, el alcalde, destaca que el reconocimiento permitirá que los ayuntamientos turísticos tengan presencia en órganos donde actualmente no participan y puedan intervenir en la planificación de las políticas turísticas.

Municipios de singularidad: el patrimonio como atractivo

La ley también reserva un espacio para aquellos municipios cuya fortaleza turística no reside en el volumen de visitantes, sino en el valor de sus recursos. San Cristóbal de La Laguna es el mejor ejemplo de esa realidad. Su condición de única ciudad de Canarias declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1999 la sitúa entre los principales exponentes de la nueva categoría de municipios de singularidad. "La Laguna no compite contra nadie", afirma su alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, convencido de que la norma permitirá adaptar las políticas turísticas a las características de cada territorio.

De la misma manera, añade que la principal aportación de la norma es que reconoce que "no todos los municipios turísticos de Canarias responden al modelo de sol y playa", una realidad que, a su juicio, hasta ahora no quedaba reflejada en la legislación.

Dos personas en el Mirador del Pico del Inglés, en el macizo de Anaga de Tenerife. / Lex Thoonen

Desde esa perspectiva, el regidor confía en que la nueva categoría facilite el acceso a financiación supramunicipal para proyectos relacionados con la conservación y difusión del patrimonio, así como de los espacios naturales. También considera que el reconocimiento puede favorecer la llegada de inversión privada ligada a un turismo de mayor calidad y a productos diferenciados, además de reforzar la programación cultural como elemento de atracción turística. "Si conseguimos consolidar una agenda cultural y de eventos sólida vinculada al flujo turístico, también va a repercutir en beneficio de las vecinas y vecinos", afirma.

Así mismo, Gutiérrez descarta totalmente que la creación de dos únicas categorías establezca diferencias entre municipios de primera y de segunda. A su juicio, ambas responden a realidades distintas y la aplicación de la ley ya en vigor ayudará a mantener un equilibrio que permitirá adaptar las inversiones y los recursos a las necesidades de cada territorio.

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Entre los proyectos que ahora espera poder impulsar gracias a la aprobación definitiva de la norma sitúa la conservación del patrimonio histórico y, especialmente, la mejora de la accesibilidad a los recursos patrimoniales, "otro de los aspectos por los que La Laguna es reconocida a nivel internacional", afirma.