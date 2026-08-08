El tiempo en Canarias: calima, viento alisio y temperaturas de hasta 34 ºC este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este sábado una jornada de estabilidad en el archipiélago canario, caracterizada por el predominio de cielos poco nubosos o despejados, la presencia de calima ligera en las zonas de medianías y cumbres y temperaturas con pocos cambios respecto a días anteriores.

Aunque no se esperan variaciones importantes en los valores térmicos, la previsión indica que en varias zonas del archipiélago los termómetros podrían alcanzar los 34 grados centígrados, especialmente en áreas del sur y sureste de algunas islas. Además, el viento alisio continuará soplando con intensidad moderada a fuerte en determinados sectores, aunque tenderá a perder fuerza conforme avance la jornada.

Cielos despejados y nubes bajas en el norte de las islas montañosas

La previsión meteorológica apunta a un predominio de cielos despejados en prácticamente todo el archipiélago.

No obstante, durante las primeras y últimas horas del día podrán aparecer intervalos de nubes bajas en las vertientes norte de las islas de mayor relieve, un fenómeno habitual bajo la influencia del régimen de alisios.

La calima ligera afectará principalmente a medianías y cumbres, donde se espera que aumente de intensidad al final de la jornada, especialmente en las islas occidentales y Gran Canaria.

Temperaturas con pocos cambios y máximas de hasta 34 grados

Las temperaturas experimentarán pocas variaciones respecto a la jornada anterior, aunque la Aemet prevé ligeros ascensos en algunas zonas orientadas al este y al sur.

Las máximas podrán situarse en torno a los 34 ºC en distintos puntos del archipiélago, entre ellos:

Medianías del sur y oeste de Gran Canaria .

. Sur del área metropolitana de Tenerife , especialmente en los municipios de El Rosario y Candelaria .

, especialmente en los municipios de y . Medianías del sur y sureste de La Gomera .

. Medianías del oeste de La Palma .

. Medianías del este y sureste de El Hierro .

. Zonas del interior del sureste de Fuerteventura.

En Gran Canaria también se espera que en algunas áreas del sureste las temperaturas mínimas no bajen de los 25 grados, una situación que puede dificultar el descanso nocturno.

El alisio seguirá soplando con fuerza en varias zonas

El viento alisio continuará siendo uno de los protagonistas de la jornada.

Según la previsión de la Aemet, soplará con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste de varias islas y también en algunas cumbres expuestas.

Las rachas más intensas podrían registrarse durante la primera mitad del sábado en:

Las cumbres de La Gomera .

. Las zonas altas de la cuenca de Las Tirajanas , en Gran Canaria.

, en Gran Canaria. Algunas áreas elevadas de la vertiente oeste de Tenerife.

En estos lugares no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, aunque el viento tenderá a disminuir de intensidad conforme avance el día.

Previsión por islas

Lanzarote

En Lanzarote predominarán los cielos despejados, con algunos intervalos nubosos en el oeste durante las primeras y últimas horas.

Las temperaturas apenas variarán, con una previsión de 23 grados de mínima y 31 de máxima en Arrecife.

El alisio soplará con fuerza en la mitad sur de la isla, donde podrían producirse rachas muy fuertes, especialmente durante la tarde.

Fuerteventura

En Fuerteventura también dominarán los cielos poco nubosos.

Las temperaturas permanecerán estables, aunque se prevén ligeros ascensos en el litoral sureste y un leve descenso de las máximas en el interior.

En algunas zonas del sureste interior se podrían alcanzar 34 grados.

En Puerto del Rosario se esperan 23 grados de mínima y 32 de máxima.

Gran Canaria

La jornada será mayoritariamente despejada, con algunas nubes bajas en el norte.

La calima ligera afectará a medianías y cumbres y aumentará durante las últimas horas.

Las máximas llegarán a 34 grados en las medianías del sur y oeste y también en el sureste de la isla.

En Las Palmas de Gran Canaria la previsión es de 23 grados de mínima y 28 de máxima.

El viento será especialmente intenso en las vertientes sureste y noroeste, además de las zonas altas de Las Tirajanas.

Tenerife

En Tenerife predominarán los cielos despejados, salvo algunos intervalos nubosos en las zonas bajas del norte.

Las temperaturas apenas variarán, aunque en el área metropolitana descenderán ligeramente en el norte y subirán en el sur.

La Aemet prevé que puedan alcanzarse 34 grados en El Rosario, Candelaria y algunas medianías del sur.

En Santa Cruz de Tenerife se esperan 24 grados de mínima y 33 de máxima.

La Gomera

La isla registrará cielos despejados con algunas nubes bajas en el norte.

Las temperaturas subirán ligeramente en el sur y permanecerán estables en el resto.

En las medianías del sur y sureste podrían alcanzarse los 34 grados.

En San Sebastián de La Gomera la previsión es de 24 grados de mínima y 33 de máxima.

La Palma

En La Palma continuarán los cielos despejados salvo intervalos nubosos en el norte.

Las temperaturas permanecerán prácticamente sin cambios, con ligeros ascensos en las medianías orientales.

No se descarta alcanzar los 34 grados en algunas medianías del oeste.

En Santa Cruz de La Palma se esperan 22 grados de mínima y 29 de máxima.

El Hierro

En El Hierro también predominarán los cielos despejados.

Las temperaturas aumentarán ligeramente en el este y sur, mientras que en el resto apenas habrá cambios.

Las máximas podrían llegar localmente a 34 grados en las medianías orientadas al este y sureste.

En Valverde se prevén 19 grados de mínima y 26 de máxima.

Estado del mar para este sábado

La Aemet prevé en el litoral canario viento del norte o noreste de fuerza 4 a 6, acompañado de marejada o fuerte marejada.

Además, habrá mar de fondo del noreste de alrededor de un metro, aumentando entre uno y dos metros en el norte de Lanzarote y Fuerteventura, condiciones que deberán tener en cuenta quienes practiquen actividades náuticas o recreativas.