La Aemet pronostica para mañana lunes con menos calor en Canarias: nubes al norte y viento fuerte en varias islas

La Agencia Estatal de Meteorología no espera fenómenos significativos en Canarias este lunes 10 de agosto de 2026, aunque la jornada estará marcada por un nuevo descenso de las temperaturas en el sur de las islas y por el alisio fuerte en las zonas más expuestas.

Las temperaturas registrarán pocos cambios en las vertientes del norte, mientras que en el sur bajarán de forma ligera o moderada. Este descenso será más apreciable en las zonas de interior.

En cuanto al cielo, predominará la nubosidad en el norte de las islas montañosas y no se descartan lloviznas dispersas durante las horas nocturnas. Durante las horas centrales del día se abrirán claros.

También habrá más nubes en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en el resto del archipiélago dominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Día de calor en el Charco de San Lorenzo (Moya) / José Pérez Curbelo

El alisio tendrá intervalos de fuerte, especialmente durante las horas diurnas, en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, el sureste de Lanzarote y la mitad sur de Fuerteventura.

En estas zonas no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. La Aemet señala que serán más probables en Gran Canaria.

LANZAROTE — Nubes al norte y viento fuerte en el sureste

El norte presentará intervalos nubosos, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o ligeros descensos según las zonas. El alisio soplará con intervalos de fuerte en el sureste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

Arrecife: 23 / 30 °C

FUERTEVENTURA — Más nubes al norte y oeste

Habrá intervalos nubosos en el norte y oeste, con claros durante las horas centrales y ambiente más despejado en el resto. Las temperaturas bajarán ligeramente en las zonas del sur y del interior. El viento tendrá intervalos de fuerte en la mitad sur, donde podrán producirse rachas ocasionalmente muy fuertes.

GRAN CANARIA — Descenso térmico y rachas muy fuertes

El norte tendrá cielos nubosos y no se descartan lloviznas dispersas durante las horas nocturnas. Durante el día se abrirán claros. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas descenderán en las vertientes del sur y especialmente en las zonas interiores. El alisio soplará con fuerza en las vertientes sureste y noroeste, donde serán más probables las rachas ocasionalmente muy fuertes.

Las Palmas de Gran Canaria: 22 / 31 °C

TENERIFE — Nubes al norte y temperaturas a la baja en el sur

Predominarán los cielos nubosos en el norte, con posibilidad de lloviznas dispersas durante la noche y apertura de claros en las horas centrales. El sur permanecerá más despejado. Las temperaturas registrarán pocos cambios al norte y descenderán ligera o moderadamente en las vertientes meridionales, especialmente en el interior. El alisio tendrá intervalos de fuerte en las zonas sureste y noroeste.

LA GOMERA — Nubosidad al norte y alisio intenso

El norte presentará cielos nubosos, sin descartar alguna llovizna nocturna. Durante las horas centrales aparecerán claros. En el resto de la isla habrá un ambiente poco nuboso o despejado. Las temperaturas bajarán en las zonas del sur y del interior. El viento soplará con fuerza en las vertientes sureste y noroeste, con posibilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes.

LA PALMA — Menos calor en el sur y nubes al norte

La vertiente norte tendrá mayor nubosidad, con posibilidad de lloviznas dispersas durante las horas nocturnas. Los claros ganarán terreno durante el día. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios al norte y descenderán en el sur, especialmente en el interior. El alisio tendrá intervalos de fuerte en las vertientes más expuestas.

Santa Cruz de La Palma: 20 / 27 °C

EL HIERRO — Descenso de temperaturas y viento en zonas expuestas

El norte tendrá intervalos nubosos y no se descarta alguna llovizna débil durante la noche. En el resto dominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas descenderán en las vertientes del sur y en zonas interiores. El alisio podrá soplar con fuerza en los sectores sureste y noroeste.

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Valverde: 21 / 26 °C