Un investigador canario perseguirá el eclipse a 10.000 metros de altura
El astrónomo Miquel Serra-Ricart viajará el 12 de agosto en un vuelo especial de Iberia para observar el eclipse por encima de las nubes
Mientras miles de personas mirarán al cielo desde tierra el próximo 12 de agosto, un investigador vinculado al Instituto de Astrofísica de Canarias lo hará desde un lugar mucho más insólito: a más de 10.000 metros de altura.
El astrónomo Miquel Serra-Ricart, director científico de Light Bridges e investigador del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), viajará a bordo de un vuelo especial de Iberia diseñado para seguir el eclipse solar desde el aire y evitar así uno de los principales enemigos de la observación astronómica: las nubes.
La misión formará parte del proyecto científico Shelios y aprovechará la altitud del avión para estudiar el fenómeno en unas condiciones especialmente favorables.
Un Airbus preparado para perseguir la mejor ventana del eclipse
El vuelo despegará del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 18.45 horas a bordo de un Airbus A321XLR.
La ruta ha sido diseñada para buscar las mejores condiciones de observación sobre la provincia de Palencia, antes de regresar nuevamente a Madrid.
Volando por encima de gran parte de la atmósfera más densa y lejos de buena parte de la nubosidad, los investigadores esperan disponer de una visión más limpia del fenómeno.
El cielo ofrecerá algo más que el eclipse
La observación no se limitará únicamente al oscurecimiento parcial del Sol.
Desde el avión también se espera poder estudiar el entorno solar y contemplar la posición aparente de planetas como Venus y Mercurio, que podrían hacerse visibles en el cielo durante el fenómeno.
Iberia ha incorporado además un pequeño guiño astronómico al vuelo: llevará el código IB1473, en referencia al año de nacimiento de Nicolás Copérnico.
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