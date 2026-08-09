Los municipios rebajan la deuda bancaria por primera vez tras la covid

Los ayuntamientos canarios reducen su deuda con las entidades financieras por primera vez desde la irrupción de la pandemia del coronavirus. Los datos del Ministerio de Hacienda sitúan la deuda viva municipal del Archipiélago en 194,5 millones de euros al cierre de 2025, frente a los 195,6 millones contabilizados un año antes. Un descenso modesto, de apenas 1,1 millones, pero suficiente para romper una tendencia al alza iniciada tras la covid y recuperar la senda de saneamiento que durante años caracterizó a las corporaciones locales isleñas.

La denominada deuda viva refleja el importe pendiente de amortizar por los ayuntamientos derivado de préstamos a largo plazo con entidades financieras y de los avales suscritos. Y sirve de indicador para medir la situación financiera de las administraciones locales y su capacidad para afrontar nuevas inversiones sin recurrir al crédito.

Con una población de 2,2 millones de habitantes, la deuda municipal acumulada equivale a 85,6 euros por residente. Pero no todos los ayuntamientos tienen el mismo comportamiento, en Canarias la mayoría tiene sus cuentas saneadas. Según los datos de Hacienda, 54 de los 88 municipios canarios mantienen ya a cero sus obligaciones financieras con las entidades bancarias, 34 más que hace una década. De ellos, 19 pertenecen a la provincia de Las Palmas y 35 a la de Santa Cruz de Tenerife.

Dos etapas

La evolución de la deuda municipal durante los últimos años muestra dos etapas claramente diferenciadas. El máximo se alcanzó en 2012, cuando los ayuntamientos acumulaban 1.020 millones de euros de descubierto financiero. A partir de ese momento comenzó un intenso proceso de amortización que permitió reducir el endeudamiento de forma continuada hasta situarlo en 135 millones en 2020.

Entre 2012 y 2016 las corporaciones locales rebajaron de media 128,5 millones de euros anuales, iniciando un ciclo de saneamiento que redujo el pasivo un 80,9% respecto al máximo histórico. El giro coincidió con la aplicación de las medidas de estabilidad presupuestaria impulsadas tras la crisis financiera y con los planes de ajuste que acompañaron al mecanismo estatal de pago a proveedores. Un marco que obligó a numerosos ayuntamientos a contener el gasto.

Pero la llegada de la pandemia alteró esa trayectoria. La suspensión temporal de las reglas fiscales, la necesidad de afrontar gastos extraordinarios y el desarrollo de nuevas inversiones favorecieron un repunte de la deuda entre 2021 y 2024, cuando el volumen pendiente pasó de 135 a 195,6 millones de euros. El descenso registrado en 2025 supone el primer cambio de signo desde entonces.

Diferencias entre provincias

En el análisis por provincias se aprecian, además, diferencias muy acusadas. Los municipios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife concentran 154,3 millones de euros de deuda, cerca del 80% del total regional, mientras que los de la provincia de Las Palmas suman 40,2 millones.

El principal responsable de ese desequilibrio continúa siendo Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento mantiene una deuda viva de 134,4 millones de euros, equivalente al 69% de toda la deuda municipal de Canarias. Con una población de 211.957 habitantes, el endeudamiento alcanza los 632 euros por vecino. Además, es el único de los grandes municipios cuya deuda es hoy superior a la registrada hace diez años. En 2015 ascendía a 87,6 millones de euros.

Tras la capital tinerfeña aparece Arrecife, con 23,2 millones de euros de deuda viva, frente a los 17,3 millones de 2015. La cifra equivale a 328 euros por habitante. El tercer puesto corresponde a Santa María de Guía, con 7,2 millones de euros y una deuda de 503 euros por residente.

El comportamiento de otros municipios refleja, sin embargo, el proceso de saneamiento vivido durante la última década. En 2015 la deuda municipal del conjunto del Archipiélago ascendía a 653 millones de euros y únicamente 20 ayuntamientos carecían de préstamos bancarios pendientes. Desde entonces el volumen total se ha reducido un 70,2% y más de la mitad de los consistorios han eliminado completamente su deuda financiera.

Entre los casos más significativos figuran Pájara, que ha pasado de deber 16 millones de euros a no registrar deuda; Tías, que ha cancelado 15 millones; Yaiza, que ha amortizado 11 millones; o Puerto de la Cruz, que ha eliminado una deuda de 22,3 millones de euros. También destacan los cambios registrados en grandes municipios como Telde, que ha pasado de 101,8 millones de euros en 2015 a apenas 680.000 euros en 2025, o San Cristóbal de La Laguna, que ha reducido su pasivo desde 94,4 hasta 6 millones.

Los cabildos insulares presentan una evolución diferente. En conjunto acumulan una deuda viva de 256 millones de euros, frente a los 446 millones registrados hace una década. El Cabildo de Tenerife concentra el mayor volumen, con 145,3 millones de euros, seguido por Gran Canaria, con 84,6 millones, y Lanzarote, con 19,8 millones. El caso más llamativo es el de El Hierro, que ha eliminado completamente su deuda cuando en 2015 todavía mantenía un pasivo de ocho millones de euros.