La sorprendente escena que se repite cada día en un muelle de La Gomera

Hay encuentros que duran segundos. El de Toño Magdaleno y una enorme raya de Valle Gran Rey se repite desde hace años.

Casi cada día, este pescador local se acerca al muelle de Valle Gran Rey, en La Gomera, con un cubo blanco y pescado. Y el animal, conocido popularmente en Canarias como “chucho”, parece reconocer perfectamente la rutina.

Las imágenes llaman la atención por la confianza que se ha generado entre ambos. La raya se aproxima hasta la orilla y llega a subir voluntariamente sobre los escalones cubiertos por el agua para recibir el pescado directamente de su mano.

No es un encuentro aislado ni una casualidad. Es una escena que se ha repetido durante años y que ha terminado convirtiendo este rincón del puerto gomero en un lugar donde vecinos y visitantes se detienen a mirar.

Una raya que se acerca hasta los escalones para buscarlo

La escena tiene algo difícil de ignorar.

Toño espera junto al agua. El enorme animal se aproxima poco a poco y termina prácticamente a sus pies, dejándose tocar mientras busca el pescado del cubo.

Esa cercanía ha convertido al pescador en un personaje conocido en la zona y ha hecho que las imágenes circulen con fuerza en redes sociales.

Meses atrás, Televisión Canaria ya se hacía eco de esta relación en Valle Gran Rey, destacando cómo el hombre había ganado notoriedad por alimentar a las rayas del muelle.

El propio protagonista explicaba entonces que buena parte de lo que hacía tenía que ver con la reacción de los más pequeños, que observaban fascinados cómo estos animales se acercaban a pocos centímetros de ellos.

Una relación llamativa, pero que los expertos desaconsejan

La escena, sin embargo, también tiene otra cara.

Especialistas consultados en aquella información televisiva advertían de que alimentar de forma habitual a animales marinos salvajes puede modificar su comportamiento natural y favorecer que terminen asociando la presencia humana con la comida.

También recordaban que se trata de animales que deben ser observados con precaución y respeto, especialmente por los mecanismos defensivos que poseen algunas especies de rayas.

El debate está precisamente ahí: entre una relación que desde fuera parece extraordinariamente cercana y la recomendación de evitar que los animales salvajes terminen dependiendo de ese contacto cotidiano con las personas.

El muelle que se ha convertido en su punto de encuentro

Para quienes conocen Valle Gran Rey, la imagen ya forma parte del paisaje.

Un pescador, un cubo, los escalones bañados por el Atlántico y una enorme silueta que emerge desde el fondo hasta colocarse junto a él.

La confianza alcanzada por el animal es tal que no se limita a acercarse desde el agua: avanza sobre los escalones inundados para recibir el alimento directamente de Toño.

Ahí está precisamente la fuerza de unas imágenes que vuelven a sorprender cada vez que aparecen en redes.

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Porque durante unos minutos, en un pequeño muelle de La Gomera, la frontera entre tierra y mar parece reducirse a apenas unos centímetros.