La Aemet pronostica menos calor en Canarias hoy lunes: estas serán las zonas con rachas más intensas

La Agencia Estatal de Meteorología no prevé fenómenos significativos en Canarias este lunes 10 de agosto de 2026, aunque la jornada estará marcada por un descenso de las temperaturas en las vertientes del sur y por el viento fuerte en varias zonas del archipiélago.

Las temperaturas permanecerán con pocos cambios en el norte, mientras que en el sur registrarán descensos ligeros o moderados. La bajada será más apreciable en las zonas de interior.

En el norte de las islas montañosas predominarán los cielos nubosos y no se descartan lloviznas dispersas durante las horas nocturnas. Durante las horas centrales se abrirán claros.

También habrá más nubosidad en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. En el resto de Canarias dominarán los cielos poco nubosos o despejados.

El alisio soplará con intervalos de fuerte, especialmente durante el día, en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, el sureste de Lanzarote y la mitad sur de Fuerteventura.

En estas zonas podrán producirse rachas ocasionalmente muy fuertes, con mayor probabilidad en Gran Canaria.

LANZAROTE — Nubes al norte y viento fuerte en el sureste

Intervalos nubosos en el norte y oeste, con apertura de claros durante las horas centrales. Cielos poco nubosos o despejados en el resto. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Alisio con intervalos de fuerte en el sureste. No se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

Arrecife: 23 / 30 °C

FUERTEVENTURA — Descenso térmico y viento fuerte en el sur

Intervalos nubosos en el norte y oeste, con claros durante las horas centrales. Predominio de cielos poco nubosos o despejados en el resto. Temperaturas en ligero descenso, especialmente hacia el sur y zonas interiores. Alisio con intervalos de fuerte en la mitad sur. Posibilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes.

Día de calor en el sur de Gran Canaria (05/08/26) / Andrés Cruz

GRAN CANARIA — Rachas muy fuertes y menos calor en el interior

Cielos nubosos en el norte, sin descartar lloviznas dispersas durante las horas nocturnas. Apertura de claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios en el norte y descenso ligero a moderado en el sur y el interior. Alisio fuerte en las vertientes sureste y noroeste. Será la isla donde resulten más probables las rachas ocasionalmente muy fuertes.

Las Palmas de Gran Canaria: 22 / 31 °C

TENERIFE — Nubes en el norte y descenso de temperaturas en el sur

Predominio de cielos nubosos en la vertiente norte. No se descartan lloviznas dispersas durante la noche. Apertura de claros durante las horas centrales. Cielos poco nubosos o despejados en el resto. Temperaturas estables al norte y en descenso ligero o moderado en el sur, especialmente en el interior. Alisio con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste.

LA GOMERA — Viento intenso y posibles lloviznas nocturnas

Cielos nubosos en el norte, con posibilidad de lloviznas dispersas durante la noche. Apertura de claros durante el tramo central del día. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas en descenso en las zonas del sur y del interior. Alisio con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste. No se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

LA PALMA — Descenso térmico y nubosidad en el norte

Predominio de cielos nubosos en el norte. Posibilidad de lloviznas dispersas durante las horas nocturnas. Apertura de claros durante las horas centrales. Ambiente poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios al norte y en descenso en las zonas del sur y del interior. Alisio con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste.

Santa Cruz de La Palma: 20 / 27 °C

EL HIERRO — Menos calor y alisio en zonas expuestas

Cielos nubosos en el norte, con posibilidad de alguna llovizna dispersa durante la noche. Más claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas en ligero o moderado descenso en las vertientes del sur y zonas interiores. Alisio con intervalos de fuerte en los sectores sureste y noroeste.

Noticias relacionadas

Valverde: 21 / 26 °C