El calor se resiste a marcharse de Canarias mañana martes: estas son las zonas más afectadas

El calor se resiste a abandonar completamente Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes 11 de agosto una jornada sin fenómenos significativos, pero con temperaturas todavía elevadas en algunos puntos del archipiélago.

Los termómetros experimentarán pocos cambios respecto a la jornada anterior. Los valores más altos podrán alcanzar localmente los 32 °C en el sureste de Fuerteventura y en medianías del sur y este de Gran Canaria.

En cuanto al cielo, las nubes volverán a concentrarse principalmente en el norte de las islas, aunque durante las horas centrales se abrirán claros. En el resto predominarán los cielos poco nubosos.

Además, no se descartan lloviznas durante las primeras y últimas horas del día en el nordeste de las islas occidentales, aunque serán de carácter débil y localizado.

El viento soplará moderado del nordeste y ganará intensidad en determinadas zonas. Habrá intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste de las islas montañosas y también en la vertiente sur del área metropolitana de Tenerife.

En estos sectores existe una baja probabilidad de que se produzcan rachas muy fuertes. En las costas del sur y oeste de las islas montañosas predominarán las brisas.

LANZAROTE — Nubes al norte y ambiente estable

El norte de la isla tendrá mayor presencia de nubosidad, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios. El viento soplará moderado del nordeste.

Arrecife: 22 / 30 °C

FUERTEVENTURA — Hasta 32 °C en el sureste

Habrá más nubes en el norte durante parte de la jornada, con claros en las horas centrales y cielos poco nubosos en el resto. Las temperaturas registrarán pocos cambios. El sureste será una de las zonas más cálidas del archipiélago, con valores que podrán alcanzar localmente los 32 °C. El viento será moderado del nordeste.

Puerto del Rosario: 22 / 28 °C

GRAN CANARIA — Hasta 32 °C en medianías del sur y este

El norte presentará cielos nubosos, aunque durante las horas centrales se abrirán claros. En el resto dominará un ambiente poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán prácticamente sin cambios. En las medianías del sur y este podrán alcanzarse localmente los 32 °C. El viento del nordeste tendrá intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste, con baja probabilidad de alguna racha muy fuerte.

Día de calor y panza de burro en Las Palmas de Gran Canaria (6/8/2026) / José Pérez Curbelo

TENERIFE — Nubes al norte y viento fuerte en zonas expuestas

El norte tendrá mayor nubosidad, con claros durante las horas centrales. No se descarta alguna llovizna a primeras y últimas horas en el nordeste. En el resto predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas experimentarán pocos cambios. El nordeste soplará con intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste, así como en la vertiente sur del área metropolitana, donde existe baja probabilidad de rachas muy fuertes.

LA GOMERA — Nubosidad al norte y brisas en las costas del sur

Predominarán los cielos nubosos en las zonas septentrionales, con apertura de claros a mediodía. No se descarta alguna llovizna débil durante las primeras o últimas horas. Las temperaturas permanecerán estables. El viento tendrá intervalos de fuerte en los sectores sureste y oeste, mientras que en las costas meridionales predominarán las brisas.

LA PALMA — Nubes, posibles lloviznas y claros durante el día

La mitad norte tendrá mayor nubosidad, con posibilidad de lloviznas en el nordeste a primeras y últimas horas. Durante las horas centrales se abrirán claros y el resto de la isla permanecerá poco nuboso. Las temperaturas registrarán pocos cambios. El viento podrá soplar con fuerza en los extremos sureste y oeste.

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EL HIERRO — Jornada estable con nubes al norte

El norte presentará cielos nubosos, con tendencia a abrirse claros durante las horas centrales. No se descartan lloviznas débiles a primeras y últimas horas en las zonas más favorables. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios. El viento del nordeste tendrá intervalos de fuerte en los sectores sureste y oeste, con brisas en las costas meridionales.