Canarias reúne a 45 jóvenes para debatir sobre el futuro de las islas: "Queremos que tengan voz en la construcción de las políticas públicas"

Agaete se convertirá del 12 al 14 de agosto en punto de encuentro de la juventud canaria con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se celebra el próximo miércoles bajo el lema Ahora es tu momento. Un total de 45 jóvenes procedentes de todas las islas participarán durante tres días en talleres y debates centrados en asuntos como la democracia, el liderazgo, el asociacionismo, la identidad canaria, la cultura, el patrimonio, el voluntariado y el futuro de Canarias.

La iniciativa fue presentada este lunes por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, junto al director general de Juventud, Daniel Morales, y la alcaldesa de Agaete, María del Carmen del Rosario.

Delgado defendió la necesidad de que la participación juvenil vaya más allá de consultar a los jóvenes sobre sus necesidades. "Tiene que significar también que les demos espacios para que puedan plantear sus propias propuestas, organizarse, liderar y tomar parte activa en las decisiones", señaló.

Necesidades de la juventud

Uno de los principales resultados del encuentro será la elaboración de un Manifiesto Juvenil, un documento construido directamente por los participantes y que recogerá propuestas concretas sobre el modelo de Canarias que quieren y las necesidades de la población joven.

Presentación este lunes del Día Internacional de la Juventud. / LP/DLP

"Queríamos generar un espacio en el que la juventud pudiera encontrarse, participar, debatir, compartir experiencias y, sobre todo, tener voz en la construcción de las políticas públicas que les afectan", explicó la consejera.

Uno de los principales resultados del encuentro será la elaboración de un Manifiesto Juvenil

El Gobierno autonómico acompañará las actividades de Agaete con una pieza audiovisual que forma parte de la campaña Ahora es tu momento. Según explicó Daniel Morales, la creatividad de la campaña se construye a partir de perfiles de jóvenes canarios reales y pone el foco en sus sueños, deseos y aspiraciones de futuro.

El director general de Juventud destacó que los jóvenes "tienen muchos sueños, mucho talento pero no se atreven", por lo que el objetivo de la campaña es transmitirles que pueden desarrollar sus proyectos y que "desde Canarias pueden llegar a cualquier parte del mundo".

Talleres y debates

Las actividades previstas en Agaete estarán articuladas en torno a los conceptos de cultura, identidad y convivencia, e incluirán la participación de jóvenes artistas e influencers. Morales subrayó además que el programa ha sido diseñado "por jóvenes para jóvenes".

La alcaldesa de Agaete agradeció que el municipio haya sido elegido para acoger el encuentro y puso en valor el papel de la juventud en la construcción del futuro de las islas. "Siempre aprendemos de la juventud. En Agaete no solo van a debatir, sino que nos van a enseñar mucho; el futuro es de ellos", afirmó.

El encuentro cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el programa DemocraZia con Z del Consejo de la Juventud de España, el Consejo de la Juventud de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agaete.